Wiadomo, w jakich warunkach przebywa Nowak. Prysznic dwa razy w tygodniu

Były minister transportu Sławomir Nowak przebywa w areszcie, ciążą na nim ciężkie zarzuty korupcyjne i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu długa odsiadka w więzieniu. Tabloid „Fakt” poinformował o warunkach, jakie panują w celi Nowaka w areszcie na warszawskiej Białołęce.

Gazeta donosi, że „przyzwyczajony do luksusów musi obecnie przestrzegać twardych zasad więziennego regulaminu”.



„Kiedyś pachnący drogimi perfumami, elegancki dandys wiedzie teraz surowe życie aresztanta. Kąpiel pod prysznicem przysługuje mu tylko dwa razy w tygodniu, z tym że woda leci zaledwie przez 8 minut” – czytamy. Dalej stwierdzono, że „raz w tygodniu aresztantom wymienia się bieliznę osobistą i ręczniki, a zgrzebną pościel co dwa tygodnie”.



Osadzonemu przysługiwać też może dostęp do telewizora w celi. Warunkiem jest jednak zgoda prokuratora i dyrektora aresztu.



Przypomnijmy, we wtorek warszawski Sąd Okręgowy utrzymał w mocy postanowienia sądu rejonowego dotyczące zastosowanych wówczas środków zapobiegawczych wobec Nowaka.



Były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Sławomir Nowak został zatrzymany w końcu lipca w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i praniem brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano byłego szefa jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. i przedsiębiorcę Jacka P.

źródło: Fakt.pl

Po złożeniu wyjaśnień w prokuraturze Nowak usłyszał zarzut kierowania w okresie od października 2016 r. do września 2019 r. zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Były polityk jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać 1,3 mln zł.