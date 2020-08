Tam koronawirus jeszcze nie dotarł. Dwa powiaty nadal wolne od Covid-19

Z 380 powiatów w całej Polsce 378 uległo koronawirusowi, a od początku epidemii odnotowano tam w sumie 53 tys. zakażeń. Jednak dwa powiaty jak dotąd bronią się przed nowym patogenem. Oba są atrakcyjne turystycznie i szczególnie terazcieszą się zwiększoną popularnością. – Od kilku tygodni obserwujemy też większe zainteresowanie turystów indywidualnych – mówi portalowi tvp.info Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim Aleksandra Orlińska.

Powiat drawski to jeden z dwóch powiatów w całym kraju, gdzie jak dotąd nie ma przypadków koronawirusa. – Sytuacja jest jak na razie opanowana i niezwykle korzystna – mówi nam Orlińska. Jak ocenia, skutek przynoszą prowadzone od początku epidemii akcje informacyjne i kontrole sanitarne prowadzone w regionie.



Sezon wakacyjny w pełni, a położony na Pomorzu Zachodnim powiat drawski cieszy się niemałą popularnością wśród turystów szukających odrobiny dystansu od zatłoczonego wybrzeża. Łącznie w województwie potwierdzono dotąd 899 przypadków koronawirusa. Orlińska podkreśla jednak, że powiatowe służby sanitarne w Drawsku nie mają jak dotąd żadnych przypadków podejrzeń infekcji SARS-CoV-2.



Gastronomia i hotele pod lupą sanepidu



– Przyjeżdżają do nas dzieci i młodzież z różnych zakątków Polski, więc zagęszczenie ludności w okresie wzmożonego wypoczynku turystycznego jest większe. Od dwóch tygodni obserwujemy też większe zainteresowanie turystów indywidualnych – wskazuje Inspektor.

Specjalistka podkreśla, że prowadzone są również wzmożone kontrole w gastronomii i punktach hotelarskich związane z przestrzeganiem obostrzeń.

Jak dodaje, kilka osób objęto kwarantanną, są to jednak obywatele wracający z zagranicy, którzy obowiązkowo kierowani są na dwutygodniową izolację.



Tuż przy granicy z Rosją



Z kolei na Warmii i Mazurach we wtorek liczba przypadków Covid-19 przekroczyła pół tysiąca. W regionie w czterech powiatach nie ma obecnie aktywnych zachorowań: braniewskim, lidzbarskim, mrągowskim i oleckim. Jest jednak także piąty powiat, gołdapski, w którym infekcji koronawirusa nie odnotowano od początku epidemii ani razu.



Powiat gołdapski położony jest na północno-wschodnim krańcu województwa warmińsko-mazurskiego, tuż przy granicy z Rosją, Obwodem kaliningradzkim. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we wtorkowym raporcie potwierdził, że nie odnotowano żadnego przypadku koronawirusa. Jedna osoba objęta jest kwarantanną.