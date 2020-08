Piontkowski: W większości szkół można wrócić spokojnie do tradycyjnych zajęć

W większości szkół można wrócić spokojnie do tradycyjnych zajęć i bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami – ocenił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem uczniowie na kwarantannie powinni mieć organizowane nauczanie na odległość.

W TVP1 minister Piontkowski powiedział, że z danych MZ i GIS wynika, że „pobyt uczniów w szkołach nie powinien wywołać poważniejszych skutków epidemicznych”.



– Skoro możemy wspólnie przebywać na plaży, chodzić do sklepu, to równie dobrze możemy wrócić do szkoł; przecież zakłady pracy normalnie funkcjonują, a ogniska zakażeń, to ogniska miejscowe, w zakładach pracy czy ośrodkach pomocy społecznej – dodał.



Szef MEN przyznał jednocześnie, że rząd przewiduje możliwość ewentualnego ograniczenia funkcjonowania szkoły, przejścia częściowego lub całkowitego na kształcenie na odległość, jeżeli w danej placówce lub jej okolicach będzie trudniejsza sytuacja epidemiczna.



Wyjaśnił, że jeśli w danym miejscu będzie większe zagrożenie epidemiczne, dyrektor szkoły będzie musiał kontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym „i to inspektor sanitarny będzie ostatecznie decydował, czy daną placówkę można zamknąć, czy nie”.



Minister podkreślał konieczność przestrzegania wytycznych MZ, GIS i MEN dla szkół, w tym m.in. zachowywanie zasad higieny oraz nieprzychodzenie do szkół uczniów i nauczycieli z objawami choroby.

źródło: pap

– W większości szkół według nas można wrócić spokojnie do tych tradycyjnych zajęć i bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami. Ale gdyby wystąpiło zagrożenie epidemiczne, część uczniów znalazła się na kwarantannie, wówczas oczywiście nie chcemy, aby te dzieci miały czas wolny od szkoły, ale aby uczestniczyły w zajęciach; powinni mieć zorganizowane nauczanie na odległość – powiedział Piontkowski. Zaznaczył, że w takiej sytuacji nauczanie zdalne nie musi być wprowadzane w całej szkole, ale np. w części klas.