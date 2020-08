Gawłowski z nowym, ważnym stanowiskiem. Zdecydowana reakcja wicemarszałka Senatu

Senator Stanisław Gawłowski – obecnie niezrzeszony, wcześniej czynny polityk PO – został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego jednej z senackich komisji. „Nie zgodzimy się na powierzenie tej funkcji osobie, na której ciążą liczne zarzuty korupcyjne” – napisał wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Dodał, że jeśli Gawłowski zostanie wybrany na to stanowisko, z członkostwa w komisji zrezygnują senatorowie PiS. Po godzinie 10 Senat wybrał Gawłowskiego na przewodniczącego komisji.

Wicemarszałek Marek Pęk wyjaśnił, że większość senacka zgłosiła Gawłowskiego na kandydata na funkcję przewodniczącego komisji ds. klimatu. Przypomnijmy, to za poprzednich rządów Gawłowski był wiceministrem środowiska. Pęk dodał, że senatorowie PiS nie zgadzają się z taką kandydaturą ze względu na to, że na byłym sekretarzu PO ciążą poważne zarzuty korupcyjne.



Marek Pęk zapowiedział, że jeśli Senat mimo to zdecyduje się wybrać Stanisława Gawłowskiego na to stanowisko, wówczas senatorowie PiS nie będą uczestniczyć w posiedzeniach tej komisji.



Po godzinie 10 Senat wybrał Gawłowskiego na przewodniczącego komisji.

ℹ️W głosowaniu imiennym senator @StGawlowski został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. pic.twitter.com/2NEhjzQ6wV — Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat) August 12, 2020

Większość zgłosiła senatora #Gawłowski na kandydata na przewodniczącego Komisji ds Klimatu. Nie zgodzimy się na powierzenie tej funkcji osobie, na której ciążą liczne zarzuty korupcyjne. Jeśli #Senat dokona takiego wyboru senatorowie @pisorgpl zrezygnują z członkostwa w Komisji. — Marek Pęk (@Marek_Pek) August 12, 2020

Według Prokuratury Krajowej, obecny senator Gawłowski, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska w rządach PO-PSL (w latach 2007-15), dopuścił się siedmiu przestępstw. Pięć z nich ma charakter korupcyjny.Zdaniem śledczych, przyjął ponad 730 tys. zł w postaci gotówki, dwóch luksusowych zegarków i nieruchomości w Chorwacji. W zamian miał oferować m.in. pomoc przy zdobywaniu wielomilionowych kontraktów od Zarządu Melioracji.Były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej miał też nakłaniać przedsiębiorcę z Darłowa Krzysztofa B. do wręczenia co najmniej 200 tys. zł łapówki dyrektorowi Zarządu Melioracji. Gawłowski miał ujawnić informację niejawną i popełnić plagiat w pracy doktorskiej.Akt oskarżenia obejmował pierwotnie 32 osoby, ale osiem złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze i ich sprawy rozpozna sąd rejonowy. Prokuratura przedstawiła oskarżonym 94 zarzuty, m.in. łapownictwa i prania brudnych pieniędzy.