Niemiecki minister zdrowia sceptyczny wobec rosyjskiej szczepionki na COVID-19

Niemiecki minister zdrowia wyraził sceptycyzm wobec informacji o zarejestrowaniu w Rosji pierwszej szczepionki na koronawirusa. Prezydent Władimir Putin ujawnił, że zarejestrowano szczepionkę o nazwie „Sputnik 5”.

Minister Jens Spahn powiedział, że najważniejsze jest, aby uzyskać efektywną, sprawdzoną i bezpieczną szczepionkę. Mniej ważne jest natomiast, który kraj zrobi to pierwszy.



Jens Spahn zwrócił uwagę na to, że na razie mało wiadomo o rosyjskiej szczepionce, a tamtejsze władze nie są zbyt transparentne. Podkreślił, że aby mieć zaufanie do szczepionki, należy przeprowadzić wiele badań, testów i udostępnić ich wyniki opinii publicznej.



Prezydent Rosji powiedział, że według jego wiedzy preparat jest bezpieczny i dodał, że już wcześniej zaszczepiła się jedna z jego córek. Chodzi o szczepionkę opracowaną przez Moskiewskie Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii imienia Nikołaja Gamalei.



Wcześniej ministerstwo zdrowia poinformowało, że powszechne szczepienia rozpoczną się w październiku. Rosyjskie Stowarzyszenie Organizacji Badań Klinicznych wyraziło jednak zastrzeżenia do procedury testowania szczepionki.



W liście do ministra zdrowia Michaiła Muraszki rosyjscy producenci leków napisali, że autorzy szczepionki nie przetestowali jej na odpowiedniej liczbie ludzi.

