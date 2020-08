„Rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z przekonaniami”

Rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami i to im należy się największe zaufanie, a nie organizacjom, czy instytucjom międzynarodowym – ocenił w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda został poproszony o ocenę decyzji instytucji Unii Europejskiej, odbierających finansowanie tym polskim samorządom, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodziny.



Duda podkreślił, że to rodzice mają konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami i to im należy się największe zaufanie, „a nie jakimkolwiek organizacjom czy instytucjom międzynarodowym”.



„Nikt lepiej nie wychowa swojego dziecka niż rodzice. Polskie rodziny chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, a ja wierzę, że potrafią zadbać o ich rozwój” – powiedział prezydent.

#wieszwiecej Polub nas