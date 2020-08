Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 12.08 – kolejny dzień spadków zakażeń

Liczba potwierdzonych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 na Mazowszu to prawie 7,3 tys. To pokłosie niedawnych rekordowych wzrostów zakażeń w całym kraju. W ostatnich dniach wskaźnik przyrostu infekcji spada – także w województwie mazowieckim, gdzie minionej doby wyniósł 50. Zebraliśmy najważniejsze informacje o epidemii w regionie.

We wtorek potwierdzono 50 nowych zakażeń, z czego 32 w Warszawie. Dzień wcześniej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informowała o 53 kolejnych przypadkach, w niedzielę – o 81, w sobotę – o 131.



Setkę infekcji dziennie na Mazowszu przekroczono zaledwie kilkukrotnie – najwięcej 7 kwietnia, gdy odnotowano 182 zakażenia.



Liczba zakażonych nowym koronawirusem w województwie mazowieckim wzrosła tym samym do 7297, a w samej stolicy – do 2606.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje także, że minionej doby odnotowano kolejny zgon związany z Covid-19. Oznacza to, że od początku epidemii potwierdzono w sumie 391 ofiar śmiertelnych nowego patogenu.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia (dane przekazane we wtorek), w skali kraju liczba zakażonych wzrosła do 52 961 osób. Od początku epidemii odnotowano 1821 przypadków śmiertelnych (wzrost o 12 minionej doby).

Do tej pory na Mazowszu odnotowano łącznie 4243 ozdrowieńców, co oznacza, że w sobotę kolejne 49 osób pokonało Covid-19.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie poinformowała, że kwarantanną domową objęto 21 030 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 1669. Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem w szpitalach na Mazowszu przebywa 518 pacjentów, z czego 73 trafiło do nich w ciągu ostatniej doby.