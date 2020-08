Sprawa „Margot”. „Tożsamość, orientacja seksualna, nie mają tu żadnego znaczenia”

Czyny Michała Sz. powinny zostać ocenione przez wymiar sprawiedliwości, a tożsamość, orientacja seksualna oraz zasłanianie się ideologią nie mają żadnego znaczenia w sprawie – mówi w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik.

Wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji został zapytany o niedawne starcia policji z aktywistami LGBT oraz o wezwania opozycji i komisarz praw człowieka Rady Europy do wypuszczenia Sz.



Chodzi o protest, który rozpoczął się w piątek po południu przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie grupa osób protestowała przeciwko decyzji sądu o dwumiesięcznym areszcie dla Sz. Areszt ma związek z uszkodzeniem w czerwcu furgonetki z hasłami anty LGBT.



„Najwyraźniej pani komisarz Mijatović nie ma informacji na temat zajścia i przesłanek, które przyczyniły się do decyzji niezawisłego sądu. Nie wiem, kto dał jej prawo do krytyki środka zapobiegawczego, zarządzonego na wniosek prokuratury i opartego na bazie materiału dowodowego” – zaznaczył Wąsik.



Dodał, że w jego ocenie Sz. nie gwarantuje swoim zachowaniem, że nie będzie popełniał więcej przestępstw.



„Przypomnę: areszt ma trwać dwa miesiące, sąd mógł zdecydować o trzech, zatem nie jest to maksymalny okres” – powiedział. Dodał, że każdy, kto ma wątpliwości, niech obejrzy materiały filmowe z centrum Warszawy, kiedy Margot atakuje kierowcę fundacji pro-life, filmującego całe zdarzenie.



Wiceszef MSWiA dodał, że warto posłuchać fragment wywiadu, kiedy Sz. opowiada dziennikarce „Newsweeka” „o rozrywce z napadaniem na samochody działaczy pro-life”. „To jego pomysł na życie, niestety, dużo w nim nienawiści i agresji” – ocenił Wąsik.

źródło: „Gazeta Polska”, PAP

Przypomniał, że czyny Sz. „powinny zostać ocenione przez wymiar sprawiedliwości, a tożsamość, orientacja seksualna oraz zasłanianie się ideologią nie mają żadnego znaczenia w sprawie”. „To próba wywierania presji: jestem z LGBT, więc mogę więcej, a każde działanie instytucji państwa wobec mnie to atak na LGBT. To absolutna nieprawda; organy ścigania jedynie wykonują swoją pracę” – podkreślił.