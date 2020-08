Prezydent o swojej kadencji: Chciałbym, byśmy wzmocnili nasze poczucie wspólnoty

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że chce, aby jego druga kadencja przebiegała „pod znakiem Polski ambitnej, innowacyjnej, ale pamiętającej o swoich korzeniach, historii, tożsamości i tradycji”. Mówił o tym w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że najważniejsze są dla niego polskie sprawy.



„Sprawy dla mnie i dla Polaków kluczowe to: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Te pięć polskich spraw symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. O takiej Polsce marzę” – powiedział.



Prezydent był też pytany o to, jak chciałby, żeby wyglądała Polska po jego drugiej kadencji. „Chciałbym, abyśmy za pięć lat przede wszystkim nie pamiętali o kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, za to mogli cieszyć się z rozwoju naszego kraju” – mówił Andrzej Duda.



Zauważył, że „dotychczas udzielone wsparcie służyło temu, aby nasza gospodarka przetrwała w jak najlepszej kondycji czas zamrożenia”. To – według prezydenta – w ogromnej mierze się udało.

„Bezrobocie nie wzrosło w sposób dramatyczny. Nie jest jednak tajemnicą, że światowa gospodarka wchodzi w czas kryzysu i będziemy musieli się mierzyć z wieloma negatywnymi zjawiskami” – zaznaczył prezydent.„Chciałbym, aby za pięć lat nikt nie pamiętał, że kiedyś dzielono nasz kraj na Polskę A i Polskę B” – podkreślił prezydent. Mówił też, że jest jego wielkim marzeniem, aby, kiedy jego druga kadencja dobiegnie końca, Polacy byli bardziej zjednoczeni.