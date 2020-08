Napaść na biuro minister, policja prowadzi dochodzenie [WIDEO]

Policja w Ottawie prowadzi dochodzenie w sprawie napaści na biuro kanadyjskiej minister infrastruktury Catherine McKenna. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie mężczyzny znieważającego minister i pracownicę biura.

Nagranie upublicznione w miniony weekend trwa 90 sekund, zostało prawdopodobnie wykonane przez mężczyznę, który dzwoni do drzwi biura minister, parlamentarzystki z jednego z okręgów w Ottawie; kiedy drzwi otwiera pracownica biura i wyjaśnia, że są zamknięte ze względu na COVID-19, mężczyzna obrzuca ją i minister obelgami.



McKenna opublikowała oświadczenie, w którym podkreśliła, że wydarzenie z ubiegłego tygodnia nie jest jednostkowe, a jej rodzina i pracownicy biura mają nieustannie do czynienia z agresją.



„Platformy mediów społecznościowych też muszą uznać swoją część odpowiedzialności (...) Jedyne, czego ci ludzie chcą, to uwaga” – napisała na Twitterze minister.

This is unacceptable. This must not be tolerated. Please stop this harassment of Catherine and the people who work for her@cathmckenna @OttawaPolice @CBCOttawa #cdnpoli pic.twitter.com/q09CI3LB7D