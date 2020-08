Niemieckie MSZ ostrzega przed podróżami do Madrytu i Kraju Basków

Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzega przed wyjazdami turystycznymi do stolicy Hiszpanii, Madrytu, i Kraju Basków, ze względu na „ponowny wzrost liczby zakażeń” koronawirusem.

Już pod koniec lipca niemiecki MSZ ostrzegł przed wyjazdami do trzech innych regionów Hiszpanii: Katalonii, w tym także do Barcelony i na Costa Brava oraz do Nawarry i Aragonii.



Niemieckie władze uznały te regiony Hiszpanii za obszary wysokiego ryzyka i w związku z tym każdy, kto z nich wraca do Niemiec, musi poddać się testowi na obecność koronawirusa, a przypadku pozytywnego wyniku – 14-dniowej kwarantannie.



Wcześniej z powodu wzrostu liczby nowych infekcji władze w Berlinie ostrzegły także przed podróżami m.in. do belgijskiej prowincji Antwerpia oraz niektórych regionów Bułgarii i Rumunii.

