Staruszka chciała przekazać 150 tys. zł fałszywym policjantom, ale w porę powiadomiła prawdziwych stróżów prawa

Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który próbował wymusić 150 tys. od starszej mieszkanki Kielc. Oszust wraz ze wspólnikiem podawali się za stróżów prawa i chcieli wmówić kobiecie, że weźmie udział w tajnej operacji, do której potrzebują jej pieniędzy. 34-latek był w przeszłości karany za takie same przekręty.

Do zatrzymania doszło przed kilkoma dniami. Co najmniej dwóch mężczyzn skontaktowało się ze starszą mieszkanką Kielc. Podając się za oficerów policji przekonywali kobietę, że prowadzą obławę na przestępców, którzy zamierzają wykraść jej oszczędności.



Oszuści niemal osiągnęli sukces, ponieważ staruszka zgromadziła ok. 150 tys. zł i była gotowa przekazać pieniądze zgodnie z wytycznymi „oficerów”. Kobieta nabrała jednak podejrzeń, że coś jest nie tak z kontaktującymi się z nią funkcjonariuszami i zawiadomiła prawdziwych policjantów. Ci zaś przygotowali zasadzkę i zatrzymali jednego z oszustów, kiedy próbował przejąć pakunek z pieniędzmi.



34-letni mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Kielce-Zachód zarzut usiłowania oszustwa na kwotę 150 tysięcy złotych w warunkach recydywy. W przeszłości podejrzany odsiadywał już wyrok za takie same oszustwa. Sąd aresztował go na trzy miesiące. „Policjantowi” grozi teraz do 12 lat więzienia.

źródło: portal tvp.info

Policjanci przypominają, że w żadnym przypadku nie żądają od ludzi pieniędzy. Nigdy nie każą wypłacać, czy też przelewać gotówki na podane przez telefon konto bankowe. Policjanci nigdy nie wykorzystują w swoich działaniach „cywilów”. – Oszuści wciąż modyfikują swoje metody i wykorzystują zaufanie głównie osób starszych do przedsiębiorców czy instytucji składających propozycje udzielenia rzekomej pomocy i wsparcia. Nie pozwólmy, by tym razem przestępcy wykorzystali obecnie panującą sytuację i doprowadzili do utraty wartościowych przedmiotów czy pieniędzy – proszą.Funkcjonariusze przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania i o informowaniu lokalnych jednostek policji o każdym podobnym przypadku.