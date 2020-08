Gang zarobił miliony na fikcyjnym eksporcie kawy, słodyczy i energetyków do Czech

Majątki warte blisko 10 mln zł odkryli śledczy szczecińskich pezetów u członków gangu zajmującego oszustwami podatkowymi przy się sprzedaży artykułów spożywczych takich jak np. kawa czy słodycze. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali szefową grupy i dziewięć innych osób, którym przedstawiono 39 zarzutów. Śledczy ustalili, że vatsterzy wystawili lewe faktury o wartości ponad 12,3 mln zł.

Vatsterzy znaleźli prosty sposób na zarobek. Na podstawione osoby założyli sieć firm, których zadaniem było generowanie faktur kosztowych i markowanie handlu. Jednocześnie kupowali artykuły spożywcze, głównie kawę, energetyki czy słodycze na firmy z Czech.



Dzięki wykorzystaniu instytucji wewnątrzwspólnotowego spółki te nabywały towar w cenie netto. Produkty nie opuszczały Polski i trafiały do dystrybucji po atrakcyjnych cenach, ponieważ oszuści nie płacili podatku VAT. W tej „karuzeli podatkowej” uczestniczyły firmy z Czech, Słowacji oraz z tereny całej Polski.



Śledczy z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej razem z funkcjonariuszami szczecińskiego zarządu CBŚP odkryli, że vatsterzy rozpoczęli działalność w 2015 r. Część osób w gangu odpowiedzialna była za „produkcję” fikcyjnych faktur.

Funkcjonariusze szacują, że wystawione dokumenty opiewały na kwotę ponad 12,3 mln zł. Inni przestępcy zajmowali się tzw. preparowaniem dokumentacji księgowej, na wypadek kontroli urzędników fiskusa.

Policjantów i prokuratorów wspierali w śledztwie funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów. To oznacza, że natrafiono na dowody wskazujące, że vatsterom mogli pomagać urzędnicy skarbówki.



W minionym tygodniu „cebesie” razem z funkcjonariuszami BIW przeprowadzili obławę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Przeszukali kilkanaście miejsc i zatrzymali 10 osób w wieku od 32 do 73 lat.



Zatrzymani usłyszeli w szczecińskich „pezetach” łącznie 39 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Wiadomo, że na czele grupy vatsterów stała kobieta, która odpowie za kierowanie tą ekipę.



Troje zatrzymanych trafiło do aresztów. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.



Śledczy ujawnili majątki podejrzany o wartości blisko 10 mln zł.



Zatrzymanie vatsterów (fot. CBŚP).