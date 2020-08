Mieszkańcy kolejnych stanów muszą się poddać kwarantannie w Nowym Jorku

Przybywających do Nowego Jorku mieszkańców Hawajów, Południowej Dakoty i Wysp Dziewiczych obowiązuje od wtorku 14-dniowa kwarantanna z powodu koronawirusa. Jednocześnie stan znów odnotował najniższe wskaźniki dotyczące pandemii koronawirusa.

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo przyłączył Hawaje, Południową Dakotę i Wyspy Dziewicze do listy stanów, z których podróżni muszą odbyć ze względów bezpieczeństwa 14-dniową kwarantannę. Przepis stosuje się do wszystkich obszarów z pozytywnym wynikiem testów na obecność SARS-Cov-2 w ciągu siedmiu dni wyższym średnio niż 10 na 100 tys. mieszkańców lub z odsetkiem pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa przekraczającym w tym samym czasie średnio 10 proc.



Jednocześnie z listy usunięto mieszkańców przybywających z Alaski, Nowego Meksyku, Ohio, Rhode Island i stanu Waszyngton, gdzie sytuacja uległa poprawie. Lista obejmuje obecnie 32 stany i Portoryko.



We wtorek Cuomo podał także najnowsze statystyki, ilustrujące przebieg walki z koronawirusem w Nowym Jorku. W całym stanie zarejestrowano najniższą od połowy marca liczbę pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (120) oraz osób poddanych intubacji (60).



Spośród 77 059 testów na obecność koronawirusa, przeprowadzonych w poniedziałek w całym stanie, 667, czyli 0,86 proc., miało wynik pozytywny.

źródło: pap

Z 667 przypadkami potwierdzonymi w poniedziałek liczba infekcji od początku pandemii sięga 422 003. O pięciu pacjentów, do 540, wzrosła liczba hospitalizacji, włączając w to 56 nowo przyjętych. Z powodu powikłań łączących się z wirusem zmarło sześć osób.