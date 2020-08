Piotr Müller: Analizujemy okoliczności wyjazdu Cichanouskiej

Polska, w porozumieniu z rządem Litwy, analizuje okoliczności wyjazdu Swiatłany Cichanouskiej z Białorusi, one nie są jednoznaczne – powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorek minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius oświadczył, że Cichanouska, która była kontrkandydatką Alaksandra Łukaszenki w niedzielnych wyborach prezydenckich, poddana silnym naciskom, musiała wyjechać z kraju.



– W tej chwili weryfikujemy wszelkie okoliczności związane z opuszczeniem przez kandydatkę na prezydenta swojego kraju – powiedział Müller w TVN24, pytany, czy nie jest zaskoczony, że Cichanouska wyjechała na Litwę, a nie do Polski, i czy rozmawiano z nią wcześniej na ten temat.



Dodał, że okoliczności wyjazdu „nie są takie jednoznaczne”. – Wiemy, że sytuacja jest tam bardzo trudna i nie wiadomo, czy ona opuściła kraj sama podejmując taką decyzję, czy została do tego zmuszona – zaznaczył.



Poinformował, że sytuacja „jest analizowana przez polski rząd w porozumieniu z rządem litewskim”.



Odnosząc się do możliwego wsparcia dla białoruskiej opozycji zaznaczył, że „już teraz część opozycjonistów białoruskich, uzyskała azyl na terenie Polski”, a ze wszystkich krajów UE Polska przeznacza największe środki na wsparcie białoruskiej opozycji, finansując np. telewizję Biełsat.

Müller opowiedział się za wspólnymi działaniami Unii w sprawie Białorusi. Zaznaczył, że wszystkie państwa UE zwróciły uwagę, „że proces wyborczy daleko odbiegał od standardów, które są przyjęte w Europie”.



– Chcemy podjąć działania na poziomie całej UE; działania wobec Białorusi mają sens wtedy, gdy będą podejmowane wspólnie i solidarnie przez całą wspólnotę międzynarodową, a co najmniej przez UE – ocenił.



Zwrócił uwagę, że na tym, aby wydarzenia na Białorusi stały się elementem unijnej agendy, zależy zwłaszcza Polsce i krajom Europy Środkowowschodniej.



– To, że aktualnie nie ma bezpośrednich działań UE, oczywiście nie cieszy. Uważaliśmy, że szczyt UE i Rady Europejskiej powinien się teraz odbyć, ale cieszą nas deklaracje przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącej Komisji Europejskiej, że instytucje unijne będą się bacznie przyglądały sytuacji – powiedział. Przypomniał, że UE „od wielu lat stosuje określone sankcje wobec Białorusi”.



– Wybory na Białorusi nie były ani wolne, ani uczciwe. Możliwe jest podjęcie działań wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione zatrzymania i fałszowanie wyników wyborów - oświadczyła we wtorek UE. 27 państw UE uzgodniło wspólne stanowisko, które w imieniu Wspólnoty wydał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.