Posłanka Lewicy zestawiła LGBT i Żydów z lat wojny. „Może to ona miała w rodzinie szmalcowników?”

Małgorzata Prokop-Paczkowska, posłanka Lewicy porównała „prześladowania” środowisk LGBT do mordów na polskich Żydach, sprowadzając rolę Polaków w czasie wojny do „narodu sprawców”. Tymi słowami zszokowany jest Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości i odpowiada: „być może pani poseł ma takie doświadczenia ze swojej rodziny, że ktoś wyrywał zęby ofiarom Niemców”. Zawiadomienie do prokuratury szykuje w tej sprawie szczeciński radny PiS Dariusz Matecki. Sprawą zajęła się „Kronika” w TVP 3 Szczecin.

– To, co dzieje się dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami – mówiła Prokop-Paczkowska.



Posłanka stwierdziła, że „tak zwani prawdziwi Polacy odmawiali Żydom życia i pracy we własnym kraju”. – Potem cieszyli się, kiedy Adolf Hitler rozwiązywał sprawę Żydów. A potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. A potem doprowadzili do pogromów w Kielcach i mordu w Jedwabnem – stwierdziła. Słowa padły w trakcie manifestacji solidarności z zatrzymanymi w Warszawie aktywistami LGBT. Wypowiedź zadziwia tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę, że to zatrzymani działacze LGBT zachowywali się w trakcie spędu agresywnie.



Sytuację skomentował Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości. – Pani poseł powinna wrócić do szkoły, i to chyba podstawowej, uczyć się tego, co Polacy robili w czasie wojny. Tego, że to Polacy ratowali Żydom życie, a nie Niemcy. Ta pani zaczyna mylić historie. Może jej rodzina ma takie doświadczenia, że ktoś wyrywał zęby ofiarom nazistów, Niemców, ale na pewno nie my – mówił Woźniak w TVP 3 Szczecin.

Jako @OMAntypolonizmu złożę zawiadomienie do Prokuratury ws. tej wypowiedzi. Z jednej strony porównywanie fikcyjnych "prześladowań" środowisk LGBT do mordów na polskich Żydach, z drugiej przedstawianie Polaków jako "narodu sprawców".

To poseł @__Lewica @M_Prokop_P pic.twitter.com/0X0cRVUJNB — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) August 11, 2020

– Może właśnie pochodzi z rodziny szmalcowników. Ja nie chcę się wypowiadać na jej temat źle, ale może trzeba iść właśnie w tym kierunku? – dodawał.Wcześniej szczeciński radny Dariusz Matecki zadeklarował, że złoży zawiadomienie w tej sprawie.