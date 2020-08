„To próba upolitycznienia mojej formacji”. Komendant policji odpowiada Budce

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk odpowiedział Borysowi Budce, który „żądał” spotkania z nim w sprawie zatrzymań agresywnych działaczy LGBT. „Takie żądanie, wyartykułowane przez Pana jako Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego, odbieram nie inaczej niż jako próbę politycznego wpływania na działanie kierowanej przeze mnie formacji” – napisał.

Stanowisko zostało wydane w związku z pismem z 8 sierpnia 2020 r., które Budka wystosował w sprawie działań policji w trakcie protestu LGBT z 7 sierpnia br. Komendant napisał, że z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Budki w kwestii oddzielenia funkcjonowania policji od polityki. „Właśnie z tego powodu za niestosowne uznaję Pana »żądanie« spotkania ze mną w siedzibie Komendy Głównej Policji. Takie żądanie, wyartykułowane przez Pana jako Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego, odbieram nie inaczej niż jako próbę politycznego wpływania na działanie kierowanej przeze mnie formacji” – czytamy.



Szymczyk zadeklarował, że nie unika odpowiedzialności za działania policjantów. „Właściwym miejscem do prezentacji stanowiska Komendanta Głównego Policji wydaje się być jednak sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, w posiedzeniu której mogliby uczestniczyć przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych” – dodał.



„Rozumiem, że formułując w swoim piśmie zarzuty dotyczące, jak Pan to ujął, »poważnych nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Policji« i upubliczniając swoje stanowisko poprzez publikację skierowanego do mnie listu w mediach, złożył Pan lub zamierza złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wraz z dowodami uprawdopodobniającymi ferowane oskarżenia, tak aby powołany do tego organ mógł przeprowadzić postępowanie w sprawie. Ufam, że podzieli Pan mój pogląd, iż to właśnie prokuratorskie bądź sądowe decyzje oraz posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych powinny służyć obiektywnemu i ostatecznemu zweryfikowaniu formułowanych przez Pana zarzutów” – pisze Szymczyk.

#wieszwiecej Polub nas

Stanowisko Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka w zw. z pismem z dnia 8 sierpnia 2020 r. Pana Borysa Budki, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie działań Policji w zw. z protestem w dniu 7 sierpnia br.https://t.co/8GJuqJl1OZ pic.twitter.com/Q2Djn4k8QD — Polska Policja ���� (@PolskaPolicja) August 11, 2020

źródło: Twitter

Komendant załączył do pisma krótki fragment nagrania z 7 sierpnia. Jak dodał, „liczy iż analiza materiału pozwoli na obiektywne spojrzenie” na te wydarzenia. Szymczyk napisał też, że materiały tego typu może zaprezentować na posiedzeniu wspomnianej komisji, co „pozwoli oprzeć się na faktach, a nie – co sam Pan przyznaje – na »doniesieniach medialnych« czy też »odniesionych wrażeniach«”.„Szanując osobę Pana Przewodniczącego wyrażam głęboką nadzieję, iż jest Pan w stanie spowodować zaprzestanie nieuzasadnionych politycznych ataków na polskich Policjantów, którzy każdego dnia narażając własne życie i zdrowie, stają na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków oraz przestrzegania prawa i porządku w naszej Ojczyźnie” – napisano.