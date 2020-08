Piłka nożna. Transfer Kamila Glika potwierdzony

To już pewne. Kamil Glik odchodzi z AS Monaco. We wtorkowy wieczór francuski klub poinformował, że polski obrońca odchodzi do Benevento. 32-latek podpisał z beniaminkiem Serie A trzyletnią umowę.

Dla Glika to powrót na włoskie boiska, gdzie wciąż ma świetną renomę. Obrońca wcześniej spędził na Półwyspie Apenińskim sześć lat, grając w barwach Palermo, Bari i Torino. Szczególnie dobrze wspominany jest w Turynie. Glik był kapitanem drużyny i czołowym stoperem całej ligi.



Dobra gra oraz udany występ na Euro 2016 zaowocowały transferem za 11 milionów euro do AS Monaco. Przez cztery minione sezony Glik był pewnym punktem defensywy.



Najbardziej udany był jego pierwszy rok pobytu we Francji. Wtedy wywalczył mistrzostwo Francji oraz awans do półfinału Ligi Mistrzów.



Francuski klub ładnie pożegnał się z naszym piłkarzem, publikując w mediach społecznościowych film z najefektowniejszymi akcjami Glika.

Jeszcze bardziej pomysłowi byli Włosi, przedstawiając reprezentanta Polski jako superbohatera.