Dobre wieści. Fabio Jakobsen wraca do Holandii

Leczenie Fabio Jakobsena, poszkodowanego w trakcie kraksy na pierwszym etapie Tour de Pologne, przebiega na tyle dobrze, że kolarz w środę zostanie przewieziony z Sosnowca do Leiden w Holandii – poinformował jego team Deceuninck–Quick Step.

„Stan Fabio polepsza się tak szybko, że w środę zostanie przetransportowany do szpitala w Leiden w Holandii, gdzie jego leczenie będzie kontynuowane” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie grupy.

We have a fresh update on @FabioJakobsen's condition:https://t.co/KQ8ZP0qJf2#ForzaFabio

