Rozpoczęły się zdjęcia do filmu „Chłopi”. Kto w obsadzie?

To jedna z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji filmowych. Autorka słynnego filmu „Twój Vincent” Dorota Kobiela pracuje nad ekranizacją powieści Władysława Stanisława Reymonta „Chłopi”. Zostanie ona zrealizowana podobną techniką animacji malarskiej, co nominowany do Oscara poprzedni film Kobieli. We wtorek 11 sierpnia ruszyły zdjęcia aktorskie do tej produkcji.

„Kamera, akcja! Dzisiaj rozpoczęliśmy zdjęcia aktorskie w studio. Potrwają 36 dni, a następnie każdą z około 72 000 klatek ręcznie namalujemy na płótnie. Czeka nas duuuuużo ekscytującej pracy!” – poinformowali twórcy filmu „Chłopi” na oficjalnym koncie na portalu społecznościowym Instagram.



Kilka dni temu opublikowany został zwiastun koncepcyjny tej produkcji oraz ogłoszona została obsada „Chłopów”. W rolę Jagny wcieli się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy również m.in. Mirosława Bakę (Boryna), Sonię Mietelicę (Hanka), Roberta Gulaczyka (Antek) oraz Ewę Kasprzyk (Dominikowa) i Andrzeja Konopkę (Wójt). A także Małgorzatę Kożuchowską, Sonię Bohosiewicz (Wójtowa) oraz Julię Wieniawę.

źródło: pap

– Sceny początkowo nakręcimy z aktorami, zdjęcia potrwają 36 dni. Następnie każdą klatkę ręcznie namalujemy jako obraz olejny, łącznie powstanie ok. 72 tys. klatek. By tego dokonać, w projekcie weźmie udział ponad 50 malarzy pracujących w trzech studiach: głównym w Sopocie, w Serbii oraz na Ukrainie – wyjaśniał producent liniowy studia BreakThru Films, Tomasz Wochniak przy okazji premiery zwiastuna koncepcyjnego.Jak zapewniają twórcy, to kobiety, a w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Będzie to opowieść o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.Dorota Kobiela jest również autorką scenariusza filmu „Chłopi”. Muzykę do filmu skomponuje wielokrotnie nagradzany producent Łukasz L.U.C. Rostkowski.