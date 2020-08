„Stanowczo dementujemy”. MON o amunicji używanej na Białorusi

„Stanowczo dementujemy – MON nie sprzedawał ani uzbrojenia, ani amunicji na Białoruś” – czytamy w odpowiedzi resortu na pojawiające się informacje, jakoby białoruskie służby używały polskiej amunicji do tłumienia protestów.

Twierdzenia, jakoby polska amunicja znalazła się na Białorusi pojawiły się w związku ze wpisem redaktora naczelnego „Krytyki Politycznej” Sławomira Sierakowskiego. Przebywa on obecnie w Mińsku. Na Facebooku zamieścił zdjęcia łusek z napisem „Made in Poland”.



„Nie wiem, który polski rząd dostarcza/ył ich Łukaszence i nie wiem, czy przez państwa trzecie, czy bezpośrednio, ale takie towary według prawa powinny być ściśle kontrolowane przez służby, także wtedy, jeśli mają być sprzedawane dalej” – dopisał później.



Do sprawy odniósł się resort obrony. „Stanowczo dementujemy - MON nie sprzedawał ani uzbrojenia, ani amunicji na Białoruś” – czytamy na jego Twitterze.

