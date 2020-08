Tenis. Zobacz cudowne zagranie Igi Świątek

To były udane dni dla Igi Świątek. W weekend polska tenisistka zaliczyła udany występ w pokazowym turnieju w Pradze. A do tego w jednym ze spotkań popisała się kapitalnym zagraniem. „Po dwóch latach treningów, w końcu dostałam szansę, żeby wykonać to zagranie” - napisała Świątek na Twitterze.

Białoruska siatkarka: Ludzie przestali się bać Olga Pauliukouskaya to jedna z najbardziej znanych białoruskich sportsmenek związanych z naszym krajem. Siatkarka zyskała dużą popularność... zobacz więcej

W miniony weekend zmierzyła się z dwoma Czeszkami. W sobotę pokonała trzecią rakietę świata - Karolinę Pliskovą (6:1, 6:7, 10:4), a dzień później była lepsza od Denisy Hindovej (6:3, 6:0).



Właśnie podczas jednego z tych spotkań Świątek podeszła pod siatkę, zamarkowała smecz, a następnie delikatnie przebiła piłkę za siatkę. Kompletnie zaskoczona rywalka nie miała szans na reakcję.

��After 2 years of practice finally got a chance to play this one�� #trickshot pic.twitter.com/3fPDHGac1l — Iga Świątek (@iga_swiatek) August 11, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, twitter

Świątek świetnie sobie radzi po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Na dziesięć rozegranych spotkań, 19-latka wygrała aż dziewięciokrotnie. Spotkania towarzyskie są elementem przygotowań do wielkoszlemowego US Open. Turniej rozpocznie się 31 sierpnia.