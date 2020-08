Białoruskie media: W Mińsku pojawiły sie pojazdy do burzenia barykad

Do Mińska od strony dzielnicy Uruczje wjechała maszyna do burzenia barykad – poinformowała gazeta internetowa Nasza Niwa. W komunikatorze Telegram pojawiło się nagranie, na którym widać ten pojazd, jadący ulicami Mińska.

Portal TUT.by podał, że w podwórku przy Prospekcie Maszerowa stoi pojazd wojskowy na bazie czołgu T-64, który również może być wykorzystywany do burzenia barykad. W internecie opublikowano jego zdjęcie.



Wcześniej w stronę Mińska z Uruczja wjechało co najmniej dwadzieścia ciężarówek wojsk wewnętrznych oraz kilkanaście maszyn podobnych do amerykańskich pojazdów Humvee.



Media niezależne podały we wtorek po południu, że – podobnie jak w poniedziałek – centrum miasta zostało zablokowane przez struktury bezpieczeństwa.

If you haven’t seen what’s happening in Belarus, look into it. This is Minsk tonight. The President/Dictator claims to have won 80% of the vote. Yet thousands and thousands are protesting, saying he stole the election. This is his response 👇🏻 pic.twitter.com/LHPL5lCdVw