Intensywne deszcze podtopiły Madryt. Nieprzejezdne metro i woda na ulicach

Intensywne deszcze, które przeszły we wtorek po południu nad Madrytem, doprowadziły do zalania kilkudziesięciu dróg w stolicy oraz na jej przedmieściach. Woda przedostała się również do metra, nieprzejezdne pozostają dwie jego linie.

Jak poinformowały władze madryckiego metra we wtorek po południu, prowadzona jest akcja wypompowywania wody, która po intensywnych ulewach dostała się na tory linii 5 oraz 7.



Według agencji Europa Press prace służące usunięciu wody prowadzone są pomiędzy stacjami Piramides i Urgel, a także Garcia Noblejas i Cartagena.



Z danych obrony cywilnej wynika, że w Madrycie oraz na jego przedmieściach po przejściu intensywnej ulewy strażacy podjęli około 40 interwencji w ciągu zaledwie pół godziny po ustaniu opadów. Działania te polegają głównie na wypompowywaniu wody z domów, sklepów oraz parkingów podziemnych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wśród kilkudziesięciu zalanych wodą dróg są m.in. trasy wyjazdowe z Madrytu oraz jedna z dróg szybkiego ruchu w okolicach położonego 20 km na południe od stolicy miasta Fuenlabrada. Na niektórych z nich zalegają również połamane konary drzew.