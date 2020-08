Spadające gwiazdy jeszcze przed maksimum roju Perseidów [WIDEO]

Ziemia zbliża się do deszczu meteorów – Perseidów, a jego szczyt, jak co roku ma mieć miejsce około 11 sierpnia. Obserwatorzy gwiazd byli w stanie zauważyć wzmożoną aktywność spadających gwiazd na nocnym niebie już wcześniej. Nagranie z takich obserwacji trafiło do mediów społecznościowych. Na wideo można zobaczyć sobotnie niebo widziane z miejscowości Buchhain w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia.

