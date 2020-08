Spotkanie rządu z górnikami. Tematem rozmów była przyszłość branży

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że dzisiejsze rozmowy w Warszawie z przedstawicielami strony społecznej dotyczyły nie tylko bieżącej kondycji branży górniczej, ale również perspektywy funkcjonowania energetyki węglowej w najbliższych dziesięcioleciach. Rozmawiano m.in. o problemie importu węgla i energii do Polski, o polityce klimatycznej UE i polityce energetycznej naszego kraju. Było to pierwsze robocze spotkanie zespołu, który ma opracować propozycje zmian w tym sektorze. Mają one zapewnić jego stabilne działanie w kolejnych latach.

Do rozmów zaproszono przedstawicieli central związkowych, ekspertów z branży górniczej, a także przedstawicieli ministerstw: aktywów państwowych, rozwoju oraz klimatu.



Wicepremier Jacek Sasin, który kieruje pracami zespołu, ocenił, że dyskusja była dobra i merytoryczna. Dodał, że w spotkaniu brali udział między innymi minister klimatu Michał Kurtyka i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.



Sasin poinformował, że przedstawiono uwarunkowania wpływające na dalsze funkcjonowanie energetyki węglowej i górnictwa, a także wysłuchano opinii i oczekiwań strony społecznej.



Kolejne spotkanie zespołu ma odbyć się za tydzień i ma być poświęcone relacjom pomiędzy górnictwem i energetyką. Jak zapowiedział wicepremier, wezmą w nim udział szefowie państwowych spółek energetycznych i przedstawiciele związków zawodowych działających w energetyce.

#wieszwiecej Polub nas

Tchórzewski: Kryzys w górnictwie uda się rozwiązać W Polsce 75 procent energii jest wciąż wytwarzane z węgla i skok transformacyjny będzie następował wraz z realizacją inwestycji, a nie w sposób... zobacz więcej

Jacek Sasin dodał, że dyskusja dotyczyła przyszłości energetyki węglowej w relacji z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz polityką energetyczną Polski, którą przygotowuje ministerstwo klimatu.Szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz wyraził nadzieję po spotkaniu, że w najbliższym czasie zostanie ustabilizowana sytuacja finansowa Polskiej Grupy Górniczej. Mówił też o ustaleniach dotyczących polityki klimatycznej.

– Dzisiaj żeśmy postanowili, że to nie będzie tak, że tylko rząd będzie rozmawiał na forum unijnym i będzie ulegał Unii w kontekście rozwiązań energetycznych, bo tak to dzisiaj wygląda i to jest niedobre dla całego naszego regionu – oświadczył.



Dominik Kolorz dodał, że w ramach rozmów dotyczących polityki klimatycznej związkowcy będą mogli przedstawiać zarówno swoje własne propozycje, jak i rozwiązania sugerowane ekspertów.



Obie strony przyznały po spotkaniu, że dziś nie poruszono tematu likwidacji kopalń. Rozmawiano między innymi o problemie importu węgla i energii do Polski.



W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortów: aktywów państwowych, rozwoju i klimatu, spółek węglowych i energetycznych, reprezentanci strony społecznej oraz eksperci. Kolejne spotkanie ma się odbyć w Katowicach.