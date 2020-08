E-papierosy zagrożeniem dla młodych palaczy. Są bardziej narażeni na COVID-19

Palenie elektronicznych papierosów wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 wśród nastolatków i młodych dorosłych – ogłosili na łamach „Journal of Adolescent Health” naukowcy ze Stanford University School of Medicine.

Ich najnowsze badanie wykazało, że wśród młodych osób, które zostały przebadane na obecność wirusa SARS-CoV-2, te korzystające z e-papierosów były od pięciu do siedmiu razy bardziej narażone na zakażenie niż osoby, które nie używały tego typu wyrobów.



„Nastolatki i młodzi dorośli muszą wiedzieć, że korzystanie z e-papierosów bezpośrednio zwiększa prawdopodobieństwo COVID-19, ponieważ uszkadza płuca” – mówi autorka badania, prof. Bonnie Halpern-Felsher.



– Młodzi ludzie wierzą, że wiek chroni ich przed zarażeniem się wirusem lub przed wystąpieniem poważnych objawów COVID-19. Jednak nasze dane pokazują, iż nie jest to prawdą w przypadku tych, którzy palą e-papierosy – dodaje dr Shivani Mathur Gaiha.

Dane na potrzeby badania zbierano w maju br. za pomocą ankiet internetowych. W sumie wypełniło je 4351 Amerykanów w wieku od 13 do 24 lat. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące tego, czy kiedykolwiek używali urządzeń do e-palenia lub tradycyjnych papierosów, a także czy korzystali z nich w ciągu ostatnich 30 dni. Pytano ich również, czy doświadczyli objawów COVID-19 oraz wykonywano test na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Następnie naukowcy podzielili uczestników na dwie grupy: tych, którzy używali e-papierosów i tych, którzy nigdy z nich nie korzystali. Grupy były równie liczne, tak samo zróżnicowane wiekowo oraz zbliżone pod względem pochodzenia etnicznego i płci.



Otrzymane wyniki skorygowano o czynniki zakłócające, takie jak: wiek, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, poziom wykształcenia matki, wskaźnik masy ciała, miejsce zamieszkania itp.



Okazało się, że młodzi ludzie, którzy kiedykolwiek używali e-papierosów, byli pięć razy bardziej narażeni na zdiagnozowanie COVID-19 i wystąpienie takich objawów, jak kaszel, gorączka, zmęczenie i trudności w oddychaniu - w porównaniu do tych, którzy nigdy nie palili wyrobów nikotynowych. Osoby, które korzystały zarówno z tradycyjnych, jak i elektronicznych papierosów w ciągu ostatnich 30 dni, były 6,8-krotnie bardziej narażone na rozpoznanie choroby.

Naukowcy nie znaleźli natomiast związku pomiędzy diagnozą COVID-19 a paleniem wyłącznie zwykłych papierosów. Przyczyną może być to, że dominującym wzorcem wśród młodzieży w USA jest używanie zarówno urządzeń do waporyzacji, jak i tradycyjnych wyrobów nikotynowych.



– Wcześniejsze badania wykazały, że prawie wszyscy młodzi ludzie, którzy palą papierosy, korzystają także z e-palenia – wyjaśnia Halpern-Felsher.



Autorzy artykułu mają nadzieję, że - oprócz ostrzeżenia nastolatków i młodych dorosłych przed niebezpieczeństwami związanymi z e-paleniem – ich odkrycia skłonią amerykańską Food and Drug Administration do dalszego zaostrzania przepisów regulujących sposób sprzedaży młodym ludziom i reklamy e-papierosów .