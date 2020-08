Gliński o tablicach z 21 Postulatami: Bezprawne przetrzymywanie własności

– To jest dosyć smutna sytuacja – ocenił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, pytany w Radiu Gdańsk o tablice z 21 postulatami, z Sierpnia '80. Tablice należą do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Placówka wypożyczyła je Europejskiemu Centrum Solidarności i jak dotąd nie odzyskała, mimo wypowiedzenia umowy depozytowej.

– To jest bezprawne przetrzymywanie czyjejś własności. Z punktu widzenia prawa nie ma żadnych wątpliwości, że to jest własność Narodowego Muzeum Morskiego. Jest mi trudno to komentować, bo to jest kwestia pomiędzy dwoma instytucjami. Ubolewam, że jest ona przedmiotem jakieś blokady, jakiegoś sporu, buntu, anarchii, która za tym stoi – mówił Gliński.



Wicepremier był też pytany o to, czy spór o tablicę nie jest przypadkiem „elementem swoistej wojny prowadzonej przez Europejskie Centrum Solidarności (ECS) i miasto Gdańsk z państwem, ministerstwem kultury, NSZZ Solidarność”.



– Tak, jesteśmy w sytuacji, kiedy komuś zależy na tym, żeby w Polsce była wojna, mnie nie zależy – przyznał przypominając, że jakiś czas temu resort, którym kieruje, przedstawił propozycję współpracy z ECS, ale została ona odrzucona.



Poproszony o nakreślenie najważniejszych punktów obchodów 40. rocznicy podpisania postulatów sierpniowych i powstania Solidarności, Gliński powiedział, że pierwotnie centralne uroczystości miały się odbyć na Placu Piłsudskiego w Warszawie, ale pandemia pokrzyżowała te plany.

źródło: pap

Dodał, że głównym organizatorem obchodów jest NSZZ Solidarność i Instytut Dziedzictwa Solidarności współtworzony przez związek oraz państwo polskie.– Uważaliśmy, że trzeba powołać taką instytucję, żeby walczyć o to dziedzictwo, o jego znaczenie, ponieważ myśmy chyba jednak trochę przegrali tę rywalizację o pamięć historyczną, narrację historyczną. Przemiany w naszej części Europy są raczej kojarzone z innymi wydarzeniami, z obaleniem muru berlińskiego, a jest to po prostu fałsz historyczny – ocenił Gliński. W jego ocenie „polskie państwo przegrało dużą szansę budowy naszej narracji”.