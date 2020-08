Maseczka z białego... złota. Milioner z Chin kazał ją ozdobić tysiącami diamentów

Do izraelskich jubilerów trafiło zamówienie na maseczkę medyczną z białego złota. Ma być ozdobiona czarnymi i białymi diamentami. Niezwykły przedmiot ma kosztować około 1,5 mln dolarów, czyli ponad 5 mln złotych.

Zamówienie pochodzi od chińskiego milionera mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Jego nazwisko pozostaje tajemnicą. Zamawiający postawił dwa warunki: maseczka musi być najdroższym w swojej kategorii produktem na świecie i ma być gotowa do końca roku.



– Maseczka z 18-karatowego białego złota będzie ozdobiona 3600 białymi i czarnymi diamentami, a na życzenie zostanie wyposażona w najwyższej jakości filtry N99 – projektant i właściciel firmy jubilerskiej Yvel z Jerozolimy, Isaac Levy opowiada agencji Associated Press o zleceniu, nad którym pracuje.



Jubiler ocenia, że produkt waży około 270 gramów, czyli prawie 100 razy więcej niż zwykła maseczka medyczna. Tak więc nie jest zbyt praktyczny.



– Cieszę się z tego zlecenia, bo ta maseczka dała nam wystarczająco dużo pracy, aby nasi jubilerzy byli w stanie utrzymać swoje miejsca pracy w tak trudnych czasach – mówi Levy.

L2Lk TTimes Top story: @QuickTake : 'Is this the world's most expensive mask? @Yvel_Jewelry in Israel is making a $1.5 million #Covid19 face mask, complete with 18-karat white gold and 3,600 diamonds ' pic.twitter.com/v8mtPxr7mZ , see more https://t.co/S2CrhmCtqB

We are always willing to take on new challenges and this work of art proves it! We are thankful for being able to create and function in these challenging times, thank you to all our media friends worldwide for giving us the platform to showcase it!https://t.co/8ikV2HEhUT