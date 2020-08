Nie żyje gen. Tacik. Był pierwszym wojskowym przedstawicielem Polski w NATO

Zmarł generał broni Henryk Tacik, pierwszy polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i pierwszy dowódca operacyjny – poinformowało we wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Pan generał pozostanie niedoścignionym wzorcem i drogowskazem dla wielu żołnierzy, dla których zaszczytem było służyć pod jego dowództwem. W pamięci swoich żołnierzy pozostanie przełożonym, który bez względu na okoliczności odznaczał się trzeźwością sądów i przenikliwością myśli” – napisał dowódca operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski.



Gen. Tacik jako pierwszy stanął na czele Dowództwa Operacyjnego – struktury wprowadzonej do polskiego wojska w 2004 r., m.in., by dowodzić siłami wydzielanymi do operacji poza granicami kraju; DO odpowiada także za ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.



W lutym 1998 r. został wyznaczony przez ministra obrony na stanowisko polskiego partnerskiego przedstawiciela wojskowego przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Z chwilą przyjęcia Polski do NATO 12 marca 1999 r. został pierwszym polskim przedstawicielem wojskowym przy Komitecie Wojskowym NATO, pełnił tę funkcję do 31 lipca 2003 r., wypełniając jednocześnie obowiązki polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitecie Wojskowym Unii Zachodnioeuropejskiej, a następnie Unii Europejskiej.

Urodzony w 1947 r. w Ostrowie Wielkopolskim do wojska wstąpił w 1965 r., zostając słuchaczem Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po promocji objął stanowisko dowódcze w 12. Pułku Pontonowym w Szczecinie. Dowodził 17. batalionem saperów 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, 7. Pułkiem Pontonowym w Dęblinie i 2. Brygadą Saperów w Kazuniu. Był szefem Wojsk Inżynieryjnych.

Ukończył Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych w Moskwie, a od 1996 do 1997 r. jako pierwszy generał Wojska Polskiego był słuchaczem Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Po powrocie z USA objął obowiązki szefa Zarządu Dowodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.



1 lipca 2004 r. jako pierwszy dowódca operacyjny i twórca tego dowództwa otrzymał zadanie utworzenia struktury koordynującej działania militarne poza granicami kraju w koalicjach międzynarodowych. Pod jego kierownictwem przygotowano i przeprowadzono największe od kilkunastu lat ćwiczenie połączone z udziałem prawie dziesięciu tysięcy żołnierzy oraz funkcjonariuszy i pracowników MSWiA – Anakonda-2006.



Do stopnia generała brygady został awansowany w 1993 r., 15 sierpnia 2000 r. otrzymał nominację na stopień generała dywizji; generałem broni został w 2005 r. Zawodową służbę wojskową zakończył 30 września 2007 r.



Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.