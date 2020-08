Posłanka Lewicy o „prawdziwych Polakach”: Cieszyli się, gdy Hitler rozwiązywał sprawę Żydów

W Szczecinie przy pomniku Anioła Wolności odbył się protest środowisk LGBT i kontrmanifestacja narodowców. Podczas wydarzenia głos zabrała m.in. posłanka Lewicy Małgorzata Prokop. – To, co dzieje się dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami – przekonywała.

W poniedziałkowy wieczór środowiska LGBT zebrały się, aby na wzór podobnych akcji w innych miastach powiesić na pomniku tęczowe flagi. Radny PiS Dariusz Matecki w rozmowie z portalem tvp.info relacjonował, że mieszkańcy Szczecina przyszli jednak temu przeciwdziałać; pomnik powstał, aby uczcić zamordowanych w Grudniu '70. – To chyba pierwsza taka sytuacja, gdy obywatele nie dopuścili do profanowania lokalnych symboli – ocenił.



Teraz na swoim koncie na Twitterze opublikował nagranie z wypowiedzią Małgorzaty Prokop. Podczas poniedziałkowej manifestacji parlamentarzystka Lewicy miała przekonywać, że mniejszości seksualne są w Polsce traktowane tak jak Żydzi w czasie II wojny światowej.



Prokop stwierdziła, że „tak zwani prawdziwi Polacy odmawiali Żydom życia i pracy we własnym kraju”. – Potem cieszyli się, kiedy Adolf Hitler rozwiązywał sprawę Żydów. A potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. A potem doprowadzili do pogromów w Kielcach i mordu w Jedwabnem – stwierdziła.



Dariusz Matecki ocenia, że zachowanie posłanki Lewicy to abstrakcja. „Złożę zawiadomienie do prokuratury w sprawie tej wypowiedzi” – zapowiedział. Dodał, że „z jednej strony Prokop porównała fikcyjne prześladowania środowisk LGBT do mordów na polskich Żydach, a z drugiej przedstawiła Polaków jako naród sprawców".

Z kolei Prokop, relacjonując poniedziałkowy protest udostępniła w sieci zdjęcie narodowców trzymających transparent z przekreślonymi symbolami swastyki, sierpa i młota oraz napisu LGBT.„Ten transparent polskiej władzy nie obraża, wręcz przeciwnie wysyłają policję żeby ci... mogli się swobodnie z nim obnosić” – skomentowała.