Fortuna I Liga. Piłkarz Sandecji ma koronawirusa

Jeden z piłkarzy Sandecji Nowy Sącz ma pozytywny wynik testu na obecność koronawiriusa. W tej sytuacji odwołano zaplanowany na dzisiaj sparing pierwszoligowca z Hutnikiem Kraków. Pod znakiem zapytania stoi także piątkowy mecz Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa.

Piłkarze Sandecji treningi wznowili 5 sierpnia, a dwa dni później – wraz ze sztabem szkoleniowym i pracownikami klubu - przeszli testy przesiewowe na obecność koronawirusa. Kilku z nich miało niepokojące wyniki, więc skierowano ich na testy wymazowe.



– Niestety, wynik jednego z piłkarzy był pozytywny. Ma on przejść jeszcze jeden test, ale wszystko na to wskazuje, że ma koronawirusa. Gdy otrzymaliśmy tę informację odwołaliśmy zaplanowany na dzisiaj sparing z Hutnikiem Kraków – powiedział rzecznik prasowy sądeckiego klubu Miłosz Jańczyk.



Na razie nie wiadomo, czy dojdzie do skutku piątkowy mecz 1/32 finału Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. – Informację o zakażeniu przekazaliśmy do PZPN i czekamy na dalsze instrukcje – wyjaśnił Jańczyk, dodając, że piłkarze otrzymali polecenie, aby przebywać w domach. Nie ma treningów grupowych, a prawdopodobnie wszyscy zostaną skierowani na badania wymazowe w Krakowie.



Sandecja to pierwszy klub z zaplecza ekstraklasy w Polsce, w którym stwierdzono zakażenie koronawirusem. Wcześniej pojawił się on w czterech klubach najwyższego szczebla rozgrywek: Wiśle Płock, Lechii Gdańsk, Legii Warszawa i Pogoni Szczecin.

źródło: portal tvp.info, pap

Nowy sezon Fortuna 1. ligi ma się rozpocząć w ostatni weekend sierpnia. Sandecja w inauguracyjnym spotkaniu ma się zmierzyć z Miedzią w Legnicy.