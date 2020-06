Żalek o LGBT: Oczywiście, że miałem na myśli ideologię, a nie ludzi

– Oczywiście, że miałem na myśli ideologię LGBT, a nie osoby homoseksualne (…) Każdy dziennikarz chce zrozumieć racje rozmówcy. To jednak nie była próba zrozumienia, to była próba ocenienia, wykluczenia kogoś z rozmowy. To miał być atak, spektakl nienawiści wobec Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info poseł Porozumienia Jacek Żalek. Polityk został dziś wyproszony z programu w TVN24 przez dziennikarkę Katarzynę Kolendę-Zalewską.

Jak przekonuje poseł Porozumienia Jacek Żalek, w TVN24 próbował powiedzieć, że mamy obecnie do czynienia z ofensywą ideologii LGBT, która ma zmienić stosunki społeczne i prawne. – To nie są ludzie, to jest ideologia – powiedział o LGBT poseł Żalek. Słowa na tyle oburzyły prowadzącą Katarzynę Kolendę-Zaleską, że wyprosiła go z programu.



– Oczywiście, że miałem na myśli ideologię LGBT, a nie osoby homoseksualne. Pani prowadząca powoływała się na cytat nie wiem, którego ministra, z którego rzekomo miało wynikać, że Polska bez LGBT byłaby piękniejsza. Jak rozumiem, osoba, która te słowa wypowiedziała miała na myśli zagrożenia wypływające z agresywnej ideologii środowisk, które domagają się przywilejów. Jednym z tych przywilejów miałyby być chociażby paramałżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci. Ja sobie nie wyobrażam, by dwóch facetów mogło wychowywać małą dziewczynkę. Mogłoby się to skończyć krzywdą dla niej – mówił.



Żalek wyjaśnił, przed programem nie słyszał o wpisie europosła Joachima Brudzińskiego, do którego nawiązała Kolenda-Zaleska.



– Nie znałem tego cytatu, nie zostałem łaskawie poinformowany o temacie rozmowy – dodał.



Polityk mówił, że środowiska reprezentujące ideologię LGBT „domagają się zmian językowych, które by uzasadniały ich roszczenia i uprawniały ich wprowadzenie do obiegu publicznego”.

– W Polsce nigdy nie było prześladowań za upodobania seksualne, nie wykluczano takich osób. Nie ma powodu, by osoby o takich skłonnościach naznaczać ostracyzmem, ale czym innym jest ostracyzm, czym innym akceptacja, a czym innym brak tolerancji dla zachowań, które mogą krzywdzić małe dzieci – mówił.– Wielu homoseksualistów było zaangażowanych w działania na rzecz legalizacji pedofilii w latach 70. i 80. w Zachodniej Europie. Również takie osoby były odpowiedzialne za promocję tego, co nazywamy ideologią LGBT – powiedział.

Żalka zapytaliśmy również o to, jaka mogła być przyczyna zachowania Kolendy-Zaleskiej – czy jego zdaniem dziennikarka nie zrozumiała jego słów, czy też zachodzi możliwość, że jej wzburzenie miało inne przyczyny.



– Każdy dziennikarz chce zrozumieć racje rozmówcy. To jednak nie była próba zrozumienia, to była próba wykluczenia kogoś z rozmowy. Agresja wobec Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy w TVN mnie już nie dziwi. Ale to nowość i brak profesjonalizmu, że kogoś, kto się nie wpisuje w zaangażowany politycznie nurt TVN, wyklucza się z rozmowy. Co to za czasy, że nie możemy już nawet się nie zgadzać? Dziennikarka, która manipuluje wypowiedzią swojego gościa, żeby tuszować swój brak profesjonalizmu, nie wystawia dobrego świadectwa TVN. Z wypowiedzi: „LGBT to ideologia” zrobić zarzut: „LGBT to nie ludzie” – to upadek kultury osobistej i dziennikarskiej – ocenił.



Żalek nawiązał w tym miejscu do pojawiającego się wcześniej w rozmowie faktu pilnowania domu Jarosława Kaczyńskiego przez funkcjonariuszy policji.



– Prezes PiS jest szkalowany, często grozi mu się śmiercią, o czym mówiła sama prowadząca, więc nie powinno budzić zdziwienia, iż potrzebuje on ochrony – stwierdził.