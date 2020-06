„Życie Białych się liczy”. Ofiarami policjantów byli Biali

„Życie Białych się liczy” („White lives matter”) to odpowiedź internautów na hasło „Życie Czarnych się liczy” („Black lives matter”), które w ostatnich tygodniach zalało media społecznościowe w ramach sprzeciwu wobec przemocy względem osób czarnoskórych. W różnych miastach na całym świecie ludzie wychodzą na ulice, aby to zademonstrować. Ma to związek ze śmiercią Afroamerykanina George'a Floyda, który zmarł w Minneapolis krótko po tym, jak policjant przyduszał mu szyję.

Jeden z internautów zauważa jednak, że „złe rzeczy zdarzają się wszystkim rasom”. Przypomina o zabójstwie 26-letniego mężczyzny w hotelowym korytarzu w 2016 w Arizonie. Jak widać na wideo nagranym w momencie zabójstwa, funkcjonariusz kazał mężczyźnie podnieść ręce, bo zostaną oddane strzały w jego kierunku. 26-latek kucając na kolanach, opuścił jednak ręce i podparł się nimi o podłogę. Zaraz został zastrzelony.



Jak podało BBC powołując się na lokalne media, amerykański policjant po śmiertelnym strzale został zwolniony z pracy. Jednak w 2018 roku tymczasowo został ponownie zatrudniony.



Takie działanie pozwoliło mu na ubieganie się o dożywotnią pensję emerytalną, ponieważ z powodów zdrowotnych mógł przejść na emeryturę, zamiast być zwolnionym. Jak powiedział dla ABC News lokalny urzędnik Chris Brady, policjant złożył wniosek o potwierdzenie u niego zespołu stresu pourazowego w związku z oddaniem strzałów. Były oficer aplikował o rentę inwalidzką i emeryturę medyczną – podał departament policji Mesa w stanie Arizona.



Internauta zwracając się do słuchaczy zaznacza, że nie słyszeli o tym zdarzeniu, ponieważ zabity mężczyzna był biały. Po czym przywołuje inny przypadek z 2016, kiedy to inny biały mężczyzna, przyciskany do ziemi przez policjanta z Dallas, zmarł przy jednym z amerykańskich parkingów. Jak podkreśla spiker, mężczyzna zmarł w taki sam sposób, jak Georg Floyd. Dodaje, że nie słyszeliśmy o tym, ponieważ był biały.

