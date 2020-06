Koncert na żywo dla bohaterów. Al Bano zaśpiewa dla medyków

Al Bano zagra Koncert dla bohaterów walczących z koronawirusem. Na scenie w mieście Taranto nad Morzem Śródziemnym włoski piosenkarz wystąpi wraz z orkiestrą i dwoma innymi artystami. Muzyki na żywo będzie mogło posłuchać 200 wybranych pracowników medycznych z regionu Apulia.

Koncert dedykowany lekarzom, pielęgniarzom i wolontariuszom zaangażowanym w walkę z Covid-19 nabierze wyjątkowego klimatu, dzięki wielkiej inscenizacji ze specjalnym systemem oświetlenia, jak podaje włoski dziennik „La Repubblica”.



Na nadmorskiej promenadzie w regionie Apulia w południowych Włoszech zagrają: Al Bano Carrisi, wykonawca pop Renzo Rubino, tenor Gianluca Terranova, a także lokalna orkiestra instytucji koncertowej „Magna Grecia” z Taranto. Dla wszystkich trzech muzyków będzie to pierwszy koncert na żywo od wybuchu epidemii we Włoszech.



Radny gminy ds. kultury Fabiano Marti zapewnia, że podczas epidemii nie zapomniano o sztuce, a teraz przyszedł moment, aby powrócić, „chociaż z wszelkimi potrzebnymi ograniczeniami”. Jak mówi dla włoskiego dziennika, gmina Taranto zdecydowała się „zrobić to w wielki sposób”.



Podkreśla, że „prawdziwymi gośćmi honorowymi wieczoru będzie 200 reprezentantów medyków i ochotników, którzy podczas strasznego okresu, który przeżyliśmy, pełnili służbę w ramach wolontariatu lub pracy zawodowej dla dobra społeczeństwa”.





Al Bano con l'orchestra, a Taranto un concerto per medici e infermieri impegnati nel Covid [aggiornamento delle 16:25] https://t.co/N3SC0Soenw — Repubblica Bari (@rep_bari) June 11, 2020

