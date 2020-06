Żalek w TVN: LGBT to ideologia, nie ludzie. Dziennikarka wyprosiła go z programu

Poseł Porozumienia Jacek Żalek, próbował powiedzieć w TVN 24, że to co dzieje się współcześnie to ofensywa ideologii LGBT, która ma zmienić stosunki społeczne i prawne. – To nie są ludzie, to jest ideologia – mówił o LGBT poseł Żalek. Słowa na tyle oburzyły prowadzącą Katarzynę Kolendę-Zaleską, że wyprosiła go z programu. – Pani redaktor, że jak nie było LGBT, to nie było homoseksualistów? Czy może się pani ocknąć? Ja rozumiem, że jest gorąco, ale ja bym bardzo prosił, homoseksualiści są od wieków – zdążył powiedzieć poseł, zanim go rozłączono.

Żalka zapytano, czy podpisuje się pod stwierdzeniem Joachima Brudzińskiego, który napisał na Twitterze, że Polska bez LGBT jest najpiękniejsza.



– Ja rozumiem, że chodzi o ideologię LGBT – powiedział Żalek. Kiedy Kolenda-Zaleska powtórzyła, Żalek zadał pytanie: „Ale co to jest LGBT, może mi pani powiedzieć?”.



– Homoseksualiści, transseksualiści itd. – stwierdziła dziennikarka.



Na to, Żalek odpowiedział, że LGBT „to nie są ludzie, to jest ideologia”. Słowa te wzbudziły złość prowadzącej.



– Są jakieś granice, także w tym programie, także ja panu bardzo podziękuję – powiedziała wzburzona Kolenda-Zalewska.



– Ale to, że inaczej interpretujemy... (…) Pani redaktor, pani sugeruje, że jak nie było LGBT, to nie było homoseksualistów? Czy może się pani ocknąć? Ja rozumiem, że jest gorąco, ale ja bym bardzo prosił, homoseksualiści są od wieków – mówił Żalek, wyraźnie poirytowany tym, że źle zrozumiano jego słowa, gdy dziennikarka go wyłączyła.

Tak redaktorzy TVN traktują posłów zaproszonych do studia.Przerywają z nimi łączność i po chamsku kończą z nimi rozmowę!!! pic.twitter.com/7lmSPpRARB — KASPERITO OFFICIAL🇵🇱🙏🇺🇸 (@Kaspero36) June 12, 2020

