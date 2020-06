To ostatnie dni, kiedy można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego

Jeszcze tylko przez cztery dni można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Każdy, kto chciałby skorzystać z takiej formy, ma czas do 16 czerwca.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca powinien zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu do 16 czerwca 2020 roku za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której jest ujęty w spisie wyborców. Ten sam termin obowiązuje, gdy wyborca zdecyduje się głosować w miejscu innym niż miejsce zameldowania.



W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.



Wyborca podlegający w dniu wyborów prezydenckich obowiązkowej kwarantannie może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 roku. W przypadku rozpoczęcia kwarantanny po tym terminie zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 26 czerwca.



W przypadku głosowania zagranicą zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca 2020 roku. Takie zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaxem lub w formie elektronicznej.

