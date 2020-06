Kandydat PO pisze list do członków PiS. Tydzień temu chciał „wypalać żelazem”

Musimy spróbować być wspólnotą. Uszanuję wasze poglądy – pisze Rafał Trzaskowski w liście do działaczy PiS. Nie wspomina w nim jednak o zatrudnieniu w stołecznym ratuszu założyciela hejterskiej strony SokzBuraka ani do zapowiedzi sprzed tygodnia, że „będzie wypalać żelazem to, co zrobił PiS, nie tylko w mediach publicznych.”

List kandydat KO opublikował w mediach społecznościowych.



„Od wielu lat polskie życie polityczne trawi choroba nienawiści. Oduczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Przestaliśmy szukać porozumienia. Zakładamy z góry, że w każdej sprawie musimy stać po dwóch stronach barykady. Czy naprawdę tak jest? Nie możemy pozwolić na to, żeby kolejny raz wygrały podziały” – pisze Trzaskowski. „Ludzie mogą się różnić, ale szacunek do drugiego człowieka, braterstwo oraz wspólnota muszą wygrać. Kiedy kamery są wyłączone, politycy potrafią ze sobą normalnie współpracować. Znam wielu, którzy – mimo że reprezentują różne opcje polityczne – normalnie ze sobą rozmawiają. Dziś w Polsce potrzebujemy tej rozmowy” – dodaje.



Dalej polityk pisze o konieczności pojednania się i deklaruje, że wyciąga rękę w geście zgody.



„Nie możemy żyć ciągle w stanie napięcia, konfliktu i kryzysu. Musimy spróbować znowu być wspólnotą, mimo że często się ze sobą różnimy. Ci z polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mnie znają, wiedzą, że taki właśnie jestem. Zawsze szukam kompromisu. I dalej będę go szukał, starając się odbudowywać wspólnotę i szanując wszystkich, bez względu na ich poglądy” – deklaruje. „Chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę szanuję Państwa poglądy i jeśli zostanę prezydentem, będę też Waszym prezydentem. Będę prezydentem budującym wspólnotę narodową. Będę bronił praw każdego obywatela – bez względu na różnice poglądów” – podkreśla.

źródło: portal tvp.info

Trudno nie zauważyć, że deklaracje kandydata na prezydenta stoją w opozycji do jego wypowiedzi sprzed tygodnia, kiedy w kontekście mediów publicznych zapowiedział, że „będzie wypalać żelazem to, co zrobił PiS”.Równocześnie, jako prezydent Warszawy, kandydat KO odpowiada za zatrudnienie w stołecznym ratuszu Mariusza Kozaka-Zagozdy, twórcy SokuzBuraka, strony, gdzie publikowane są fałszywe i zmanipulowane treści, uderzające w polityków PiS, dziennikarzy, Kościół.