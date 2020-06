„Chcą kupić powstańców za parę złotych”. Publicysta o castingu do spotu Trzaskowskiego

– Pomysł, żeby kupować, bo o tym mówimy, poparcie powstańców warszawskich, ludzi, którzy są bohaterami, takimi żyjącymi świętymi historii Polski, jest szokujący, przerażający, to nie powinno mieć miejsca – powiedział w TVP Info redaktor „Sieci” i wpolityce.pl Michał Karnowski. Publicysta odniósł się w ten sposób do zaproszenia na casting do spotu Rafała Trzaskowskiego. Wśród poszukiwanych do niego postaci wymieniono „prawdziwą powstańczynię warszawską”.

– To obraźliwe także dla opinii publicznej, która ma być oszukana, że powstańcy warszawscy popierają Rafała Trzaskowskiego, ale to jest jeszcze bardziej wstrząsające w wymiarze postrzegania powstańców warszawskich jako ludzi, których da się kupić. Parę złotych z agencji, policzą jeszcze prowizję i kupią sobie to dziedzictwo wielkiego zrywu, tej krwi, tego popiołu, tego męczeństwa, tego prześladowania w okresie komunistycznym. To jest coś wstrząsającego – dodał.



Zaproszenie na „casting do spotu wyborczego kampanii prezydenta Rafała Trzaskowskiego” zamieścił na Twitterze kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Osoby uczestniczące w castingu mają przygotować tekst do powiedzenia, a wśród deklamowanych haseł jest m.in. „Chcemy polityki, która posługuje się prawdą”. Do podobnej wiadomości dotarł portal wpolityce.pl.

źródło: TVP Info

„Wszyscy muszą na casting przygotować tekst, który będzie do powiedzenia” – można było przeczytać w wiadomości. Dalej następował ciąg haseł typu: „Chcemy normalnej polityki”, „Chcemy polityki, która posługuje się prawdą”, „Chcemy polityki, w której jest miejsce dla wszystkich poglądów”, „Chcemy polityki, w której liczy się racja stanu”.Inne szczegóły widzimy w podobnej wiadomości, do której dotarł portal wpolityce.pl. Warunki, jakie mają spełnić osoby chcące wziąć udział w castingu, są tam bardziej doprecyzowane. Wymieniono kilkanaście typów poszukiwanych postaci w tym m.in. „Starsza Pani modlitewna 55-70 (lat)”, „Typowy Ślązak”, „Mężczyzna bojówkowy ONR 33-35", „Elegancki mężczyzna na wózku, raczej prawdziwy niepełnosprawny, „Powstańczyni Warszawska – prawdziwa zł z prowizja agencji” (pisownia oryg.).