Próba zagłuszenia wiecu prezydenta. „Poza krzykiem nie mają nic do zaoferowania”

– Cieszę się, że mogę być tutaj, by rozmawiać o Polsce (…) i o tym, co zrobić, żeby nam z powrotem nie psuli Polski ci, którzy poza krzykiem nie mają nic do zaoferowania – mówił dziś w Trzebnicy (woj. dolnośląskie) prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do okrzyków, którymi próbowała jego wystąpienie zakłócić grupa przeciwników.

Przemówienie prezydenta próbowała zakłócić grupa jego przeciwników. W tle słychać okrzyki, do których odniósł się Andrzej Duda.



– Z całego serca cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z Państwem, by rozmawiać o Polsce, o przyszłości naszego kraju. O tym, jaki on jest dzisiaj, jaki był przed 5 laty, kiedy stałem tu przed państwem, i co zrobić, żeby nam z powrotem nie psuli Polski ci, którzy poza krzykiem nie mają nic do zaoferowania – mówił Duda.



– Mogę powiedzieć, że to szkoda, że poza krzykiem i obelgami nie mają nic Rzeczpospolitej do zaoferowania. Taka jest prawda. Ja chcę kontynuować pracę dla Rzeczypospolitej, pracę dla państwa, którą rozpocząłem w 2015 r., po moich spotkaniach, kiedy słuchałem tego, co mieliście państwo do powiedzenia i starałem się później, przez całe te 5 lat do dziś to realizować – dodał.

