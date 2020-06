Redakcja portalu tvp.info pompuje w #GaszynChallenge. WIDEO

Gdy redakcja portalu tvp.info została nominowana do akcji charytatywnej #GaszynChallenge, niezwłocznie zakasaliśmy rękawy i zaczęliśmy robić pompki. Wszystko po to, by pomóc małemu Wojtusiowi, który potrzebuje kosztownego leczenia. Szef portalu, Samuel Pereira nominował również kolejne osoby.

#GaszynChallenge to akcja zainicjowana przez strażaków ochotników z Gaszyna w Łódzkiem, która swoim zasięgiem objęła cały kraj. Zaczęło się od pomocy dla Wojtusia – chłopca chorego na ciężką postać rdzeniowego zaniku mięśni. Teraz, gdy na jego koncie jest już pełna kwota, kolejni uczestnicy wspierają kolejne dzieci, które mierzą się z tą ciężką chorobą. Oto kilka wybranych zbiórek: