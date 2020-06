Wykładowca UW w mailu do studentów: Izba Dyscyplinarna NIE jest sądem

„Izba Dyscyplinarna NIE jest sądem i nie ma żadnej władzy decydowania o czyimkolwiek immunitecie. To, że osoba nieupoważniona wydaje przypadkiem słuszną decyzję, nie znosi jej braku uprawnień do wydania takiej decyzji” – napisał w mailu do swoich studentów dr hab. Jakub Urbanik, wykładowca UW. Do wiadomości dotarł portal dorzeczy.pl.

Jak czytamy na portalu, Urbanik jest „znany jest z niechęci do obecnej władzy i z lewicowych poglądów, aktywnie działa na rzecz organizacji Marszów Równości promujących ideologię LGBT”.



Portal dotarł do maila, który Urbanik rozsyłał do swoich studentów. Wiadomość miała podsumowywać wykład, a jak się okazuje, jego treść nawiązywała do toczącego się obecnie sporu o sądownictwo.



„Przede wszystkim chciałbym Państwa powiadomić, że samozwańcza Izba Dyscyplinarna jednak nie uchyliła immunitetu p. Sędziemu Tulei. Zdać się może, że to dobra wiadomość, ale tak naprawdę to posiedzenie nigdy nie powinno się odbyć. Izba Dyscyplinarna NIE jest sądem i nie ma żadnej władzy decydowania o czyimkolwiek immunitecie. To, że osoba nieupoważniona wydaje przypadkiem słuszną decyzję, nie znosi jej braku uprawnień do wydania takiej decyzji" – czytamy w mailu.



Portal poprosił wykładowcę o komentarz, ale nie uzyskał dotąd odpowiedzi.

#wieszwiecej Polub nas

Przed kilkoma dniami Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego poinformowała, że nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniu sędziego Igora Tuleyi i nie zdecydowała o uchyleniu mu immunitetu sędziowskiego. O to wnioskowała Prokuratura Krajowa, która chce mu przedstawić zarzuty. – To nie jest sąd, tam nie zasiadają sędziowie – mówił przed siedzibą SN o Izbie Dyscyplinarnej Tuleya. Prokuratura podejmie decyzję co do złożenia zażalenia po zapoznaniu się z uzasadnieniem tego orzeczenia – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Wniosek prokuratury o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej został złożony w lutym. Izba Dyscyplinarna rozpoznaje go na niejawnym posiedzeniu przez jednoosobowy skład sędziowski. Prokuratura dostarczyła do Sądu Najwyższego w tej sprawie 27 tomów akt.



Powodem wniosku prokuratury wobec sędziego Tulei jest podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa. Chodzi o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę.



W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury zezwolenie przez sędziego mediom na rejestrację ogłoszenia postanowienia naraziło prawidłowy bieg dalszego śledztwa.