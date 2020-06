Minister klimatu: Wsparcie na poprawę jakości powietrza już wyższe niż zapowiada Trzaskowski

Wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” jest dwukrotnie większe, a po planowanych zmianach legislacyjnych będzie wyższe nawet trzykrotnie niż zadeklarowane przez Rafała Trzaskowskiego 10 tys. zł na ten cel – wynika z oświadczenia szefa resortu klimatu Michała Kurtyki. Minister wziął dziś udział w konferencji prasowej, gdzie przedstawił stanowisko swojego resortu.

„W przestrzeni medialnej pojawiła się ostatnio wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta (Rafała Trzaskowskiego – PAP), który zadeklarował wsparcie na rzecz poprawy jakości powietrza w wysokości 10 tys. złotych. Informujemy, że już teraz w ramach programu »Czyste Powietrze«, możliwe wsparcie jest dwukrotnie większe, a po planowanych zmianach legislacyjnych będzie wyższe nawet trzykrotnie. Pełną informację na ten temat przekazujemy dziś do warszawskiego ratusza” – napisano w oświadczeniu ministra klimatu.



Jak poinformowano, dotychczas w ramach programu „Czyste Powietrze” złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł.



Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Minister klimatu @KurtykaMichal: Dotychczas w ramach programu #CzystePowietrze złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł.

Dodano, że z początkiem 2019 r. rząd wdrożył podatkową ulgę termomodernizacyjną, z której mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, decydujący się na termomodernizację budynku. Odliczać w podatku dochodowym od osób fizycznych można do 53 tys. zł wydatków związanych z termomodernizacją, w tym tych poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Według szacunkowych wyników za ostatni rok podatkowy, dzięki uldze termomodernizacyjnej Polacy zaoszczędzili ponad 3 mld zł. Ulga, która pojawiła się pierwszy raz w systemie prawnym, ma na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.



„W tym roku cieszyła się ona dużą popularnością. To oznacza, że wielu Polaków ruszyło z remontami i proekologicznymi inwestycjami, które pomogą walczyć ze smogiem. Łącznie polskie rodziny otrzymały do tej pory ponad 5,2 mld zł na działania związane z poprawą jakości powietrza. To istotna pomoc ze środków publicznych, która została przekazana do budżetów gospodarstw domowych” – napisano w oświadczeniu.



Dodano, że to również realizacja postulatów premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim expose zwracał uwagę, że czyste powietrze, to dobro publiczne, które nie zna podziałów politycznych.