„Proszę pokazywać całość, nie fragmenty wyrwane z kontekstu”. Cieszyński do Neumanna

„Proszę pokazywać całość, a nie wyrwane z kontekstu fragmenty. Czy polecając SMS-em kolegę wiedział Pan o tym, że został uznany za winnego wprowadzania do obrotu wyrobów bez certyfikatów” – napisał na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To odpowiedź na wpis Sławomira Neumanna, byłego przewodniczącego klubu KO.

Dzisiaj posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński oświadczyli na konferencji prasowej, że mają podejrzenia popełnienia w Ministerstwie Zdrowia przestępstwa związanego z ukrywaniem dokumentów. Nie uzyskali bowiem – jak twierdzili – materiałów dotyczących zakupu przez resort 1200 respiratorów. Odpowiedział im na Twitterze Neumann. Skierował do nich apel, by „nie szukali umów na dostawy, bo min. J. Cieszyński zabronił zakupów na umowy”. „Żądajcie maili” – napisał. Do wpisu załączył dwa maile napisane przez Cieszyńskiego.



Odniósł się do tego sam wiceminister, który zarzucił politykowi publikowanie wiadomości wyrwanych z kontekstu. Jak stwierdził, Neumann powinien „pokazywać całość, a nie wyrwane z kontekstu fragmenty”. „Czy polecając SMS-em kolegę wiedział Pan o tym, że został uznany za winnego wprowadzania do obrotu wyrobów bez certyfikatów?” – zapytał.



To nawiązanie do sprawy związanej z Neumannem, sprzed kilkunastu dni. 20 maja br. polityk PO zarzucił Ministerstwu Zdrowia, że „nikt nie był zainteresowany zakupem” i przyznał, że już od kilku tygodni sam handluje maseczkami.



Pod koniec maja badania wykazały, że maseczki należące do firmy znajomego Neumanna nie spełniają wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 odnośnie pierwszej (FFP1), drugiej (FFP2) i trzeciej (FFP3) klasy ochrony – ustalił portal tvp.info.



Wcześniej w sprawie maseczek Neumann korespondował z Cieszyńskim SMS-owo.

Proszę pokazywać całość, a nie wyrwane z kontekstu fragmenty. Czy polecając SMS-em kolegę wiedział Pan o tym, że został uznany za winnego wprowadzania do obrotu wyrobów bez certyfikatów�� https://t.co/1ZnFKAWC8O — Janusz Cieszyński ������ (@jciesz) June 12, 2020

