Nieformalny sojusz PO i Konfederacji? „Lewica może tym bombardować” [WIDEO]

Jacek Wilk z Konfederacji zapowiedział, że w II turze wyborów prezydenckich poprze Rafała Trzaskowskiego. – Jeśli zostanie popełniony najdrobniejszy błąd i w jakikolwiek sposób może wytworzyć się wrażenie współpracy nawet taktycznej, nieformalnej pomiędzy jakąś częścią ugrupowań liberalnych a daleką prawicą, to wcześniej czy później może to ktoś wykorzystać. Mogę sobie wyobrazić Lewicę w przyszłości, która będzie tą bronią bombardować PO – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nie będzie innej opcji, innego wyjścia, tylko zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta i postawić krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim, bo on może dyktaturę większości wetować – oznajmił w TOK FM były poseł Konfederacji Jacek Wilk. – Brawo. Trzeba skończyć z czasem populistów – pochwalił go szef sztabu kandydata Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Tomasz Lis nazwał to na Twitterze „mądrym, dojrzałym stanowiskiem”.



O opinię w tej sprawie poprosiliśmy znanych politologów. Czy są zaskoczeni? – Oczywiście, że jest pewne zaskoczenie, bo jesteśmy dopiero przed pierwszą turą wyborów. Takie deklarowanie jest zmniejszeniem szans własnego kandydata, pokazywaniem niewiary w dobry wynik własnego kandydata. Jest to jednak przejaw realizmu, bo prawdopodobnie Krzysztof Bosak do tej drugiej tury nie wejdzie. Przed II turą takich rzeczy nie powinno się robić. To po pierwsze, a po drugie, to jeżeli chodzi o poglądy polityczne, to poglądy Konfederacji są zupełnie odmienne niż poglądy Rafała Trzaskowskiego – powiedział nam dr Bartłomiej Biskup z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.



– Byłbym zaskoczony odwrotnością tego, czyli sytuacją, w której prominentni politycy dalekiej prawicy popieraliby kandydata PiS-u. Po pierwsze w większym stopniu w wymiarze symbolicznym Konfederacja i podobne partie są konkurentami Prawa i Sprawiedliwości. W walce o wyborcę to już bywa różnie, ale w wymiarze symbolicznym ta autoidentyfikacja jako prawica powoduje, że walczy się z tym, co też identyfikuje się jako prawica zachowując wszelkie proporcje. PO i Nowoczesna też nie mogły obok siebie długo istnieć, odwołując się do podobnych wartości i symboli – stwierdził prof. Chwedoruk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.



– Ja myślę, że to jest specyficzny pomysł pana Wilka, ponieważ jak znam Konfederację, to są ludzie bardziej zbliżeni światopoglądowo do programu prezentowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta mentalność bardziej jest nastawiona na ten kierunek i myślę, że to jest indywidualny wybryk pana Wilka. Po drugie, to raczej jest taktyka, którą przyjmuje Konfederacja na potrzeby kampanii wyborczej, żeby odróżnić się od Prawa i Sprawiedliwości i pozyskać część wyborców niezdecydowanych, niekojarzących się z elektoratem Platformy Obywatelskiej – argumentował prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Deklaracja Wilka zbiega się z apelem wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja do środowisk LGBT. – Uwaga! Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację „Tęczowe disco pod pałacem”, by skompromitować społeczność LGBT. To prowokacyjna akcja w najgorszym kremlowskim stylu. Nie dajcie się w to wciągnąć! – napisał na Twitterze. W rzeczywistości za happeningiem stali działacze lewicowi, a posłowie Lewicy, w tym Krzysztof Śmiszek, związany z Robertem Biedroniem, skrytykowali Koalicję Obywatelską za zniechęcanie do manifestowania.



Trzaskowski jeszcze rok temu objął patronatem Paradę Równości i jako pierwszy w historii prezydent Warszawy wziął w niej udział. W piątek w towarzystwie górali z Podbeskidzia mówił o „szacunku do tradycji”. Czy teraz KO próbuje „schować w szafie” środowiska LGBT, aby jej kandydat przypodobał się Konfederacji? – Tak, oczywiście. Już od dłuższego czasu widzimy te gesty ze strony Rafała Trzaskowskiego i jego sztabu. One są wyraźnie obliczone na drugą turę. To są te wizyty, odwołania do Lecha Kaczyńskiego, które pojawiły się po jakimś czasie. Widzimy, że Rafał Trzaskowski chciałby również odebrać trochę tego elektoratu Andrzejowi Dudzie. Tylko kampania jest trochę krótka i zawsze pojawia się pytanie o wiarygodność takiego przekazu. Jeżeli ten przekaz będzie wiarygodny i uda się zbudować takie wrażenie, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem konserwatywnym, a nigdy nim nie był, to będzie sukces. Myślę, że trochę za mało czasu, żeby robić takie wolty światopoglądowe – ocenił dr Biskup z UW.



– Tak, to jest taktyka. Jeżeli popatrzymy na Rafała Trzaskowskiego, to jest taka tendencja proeuropejska, kosmopolityczna. Jeżeli chodzi o Konfederację, to oni chcą być uznawani za patriotów, zwolenników koncepcji narodowej, Europy narodów. Tym bardziej te słowa pana Wilka są niezrozumiałe dla mnie i pachną zwykłym instrumentalizmem na użytek wyrwania części wyborców prezydentowi Dudzie – skomentował prof. Kik.



Czy taka taktyka może się okazać skuteczna? – Pojawia się casus węgierski, gdzie w realiach trochę innej ordynacji wyborczej, ordynacji mieszanej, wszystkie środowiska lewicowe oraz liberalne próbowały współpracować przeciwko Fidesowi i to nie przynosiło rezultatu. Nawet połączone siły nie są od kilkunastu lat w stanie hegemonii Orbana przezwyciężyć. Pojawił się Jobbik, który ma zupełnie inne poglądy i bardzo młody elektorat. Czasami był partią numer dwa na Węgrzech i zdarzały się przypadki współpracy w związku z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. To oczywiście nic nie dało i tylko skomplikowało byt opozycji – argumentował prof. Chwedoruk.

– Elektorat stricte radykalnie prawicowy, złożony głównie z młodych ludzi jest w Polsce nieliczny. Samodzielny start Ruchu Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w apogeum rozwoju tego ruchu pokazał bardzo ograniczony horyzont, w granicach 200 tysięcy głosów. Za to bardzo wielu młodych ludzi ma poglądy skrajnie liberalne na gospodarkę i trend się odtwarza w kolejnych generacjach. Wielu z nich zasiliło eklektyczną Konfederację. Jak przystało na młodych ludzi te osoby często są antyestablishmentowo ukierunkowane, a więc krytyczne wobec PO, ale w wielu innych kwestiach niekoniecznie jest im po drodze z Prawem i Sprawiedliwością, prezentującym taki bardziej wspólnotowy, solidarystyczny, chadecki model myślenia o gospodarce i polityce społecznej. To, o czym mówimy, nie jest więc tylko kampanijną ciekawostką, niemającą znaczenia dla polityki – dodał Chwedoruk.



Czy głosy poparcia dla Jacka Wilka ze strony Tomasza Lisa czy Cezarego Tomczyka nie będą dla Konfederacji pocałunkiem śmierci? – To są typowe głosy polityczne. Rozumiem, że sztab kandydata, który zyskuje poparcie z tego się cieszy. To są jednak bardzo dalekie od siebie ugrupowania. Rozumiem, że teraz Platforma Obywatelska sprzymierzy się z Konfederacją czy będzie popierać deklaracje Krzysztofa Bosaka dotyczące małżeństw jednopłciowych albo inne tego typu opinie różniące te partie. Traktuję to jako folklor polityczny. Wiadomo, że cieszymy się z każdego głosu poparcia, ale nie wpływa to dobrze na spójność kandydata – mówił dr Biskup.



Konfederacja to też Ruch Narodowy, który napotkał w przeszłości wiele problemów ze strony władz Warszawy m.in. przy okazji organizacji Marszów Niepodległości. Podobnie ze strony policji kierowanej przez ministrów z rządu PO-PSL. Na taśmach ujawnionych 5 lat temu przez tygodnik „Do Rzeczy” Elżbieta Bieńkowska sugerowała, że spalenie budki pod rosyjską ambasadą podczas marszu było prowokacją ze strony ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Sam Trzaskowski przed rokiem próbował bezskutecznie zablokować Marsz Suwerenności. Czy to nie zniechęci elektoratu Konfederacji do oddania głosu na Trzaskowskiego? – Elektorat i członkowie Konfederacji są bardzo pryncypialną częścią polskiego elektoratu i nie sądzę, żeby za głosem pana Wilka ktokolwiek z aktywistów poza panem Wilkiem poszedł – oceni prof. Kik.