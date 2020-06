Sondaż. Kto w II turze z opozycji

Najmocniejszym kontrkandydatem Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich jest Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli znalazłby się w II turze wyborów – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego na zlecenie „Super Expressu”. W tym głosowaniu różnica głosów pomiędzy obu kandydatami byłaby najniższa. Kosiniak może jednak nie przejść do II tury.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak wynika z sondażu, w II turze Andrzej Duda otrzymałby 51 proc. głosów, a Władysław Kosiniak-Kamysz – 49 proc.



Kandydat PSL powiedział dziennikowi, że „najważniejsze jest, aby wejść do drugiej tury, dlatego walczy o każdy głos”. – Ten sondaż potwierdza wyniki różnych analiz, mówiących, że to ja mam największe szanse z Andrzejem Dudą – podkreślił.



Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk ocenił, że „nie jest to zaskakujące”. – Kosiniak jest kandydatem najbardziej eklektycznym, łączącym różne polityczne nurty i względnie najmniej wyrazistym. A w tych wyborach różni kandydaci walczą o głosy podobnego elektoratu. II turę wygrywa się przez umiejętność zachowania umiaru i przedstawienie kontrkandydata jako radykała – skomentował dla Se.pl.



Sondaż został przeprowadzony 9 i 10 czerwca na próbie 1091 dorosłych Polaków.

#wieszwiecej Polub nas