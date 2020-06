Prezydent: Chcę, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli poziom życia państw Zachodu

– Ja chcę, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli poziom życia taki, jaki jest w krajach Zachodu. Większość z państwa pewnie była na Zachodzie i wie, jak tam ludzie żyją i jak zarabiają, wielu pewnie miało możliwość tego spróbować. Ja chcę, żebyśmy tu, u nas takie pieniądze zarabiali, żeby nie trzeba było jeździć, tam szukać pracy, swojej szansy życiowej – powiedział prezydent Andrzej Duda w Złotoryi.

Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił o Polsce społecznej gospodarki rynkowej, ale Polsce nowoczesnej, takich inwestycji, które są realizowane blisko ludzi i dla ludzi. – To jest nasz program na następne 5 lat. Ja chcę ten program realizować wraz z państwem, wraz z polskim rządem, wraz z większością parlamentarną. To jest zadanie najważniejsze – zadeklarował.



– Czemu to ma służyć? Przede wszystkim temu, by w naszym kraju jeszcze szybciej rosły wynagrodzenia. To jest nam niezwykle potrzebne. Ja chcę, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli poziom życia taki, jaki jest w krajach Zachodu. Większość z państwa pewnie była na Zachodzie i wie, jak tam ludzie żyją i jak zarabiają, wielu pewnie miało możliwość tego spróbować. Ja chcę, żebyśmy tu, u nas takie pieniądze zarabiali, żeby nie trzeba było jeździć, tam szukać swojej pracy, szansy życiowej – dodał.



Jak stwierdził, chodzi „także o to, by Polacy swoimi często genialnymi pomysłami, swoją innowacyjnością, swoim kreatywnym myśleniem budowali swój kraj, a nie jeździli na Zachód”. Jak wskazał w związku z tym dzisiaj z różnych funduszy wypłacany jest polskim przedsiębiorcom miliard złotych dziennie przede wszystkim przez Polski Fundusz Rozwoju.



– Chcę żebyście państwo tu byli, żeby młodzi ludzie tu zakładali rodziny, żeby tu mieli dzieci, żeby tu żyli, na swojej ojcowiźnie, na swojej ziemi – mówił.

W tym kontekście przypomniał o wprowadzeniu zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26. roku życia czy podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia.Duda zaznaczył, że obecnie w dobie pandemii koronawirusa „koncentrujemy się na tym, by w naszym kraju uratować jak najwięcej miejsc pracy”. – Żeby jak najwięcej przedsiębiorców nie musiało zwalniać pracowników w związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem – mówił.Duda zapewnił ponadto, że póki będzie prezydentem, program 500 Plus pozostanie, podobnie jak inne programy wspierające rodzinę. – Ja tych programów, które wspierają rodzinę nie pozwolę ruszyć, absolutnie nie pozwolę ich ani pogorszyć, ani, nie daj Boże, zlikwidować. To jest kwestia mojego honoru i słowa, które państwu dałem. Nigdy mojego podpisu pod żadnymi takimi zmianami nie będzie – zadeklarował prezydent.