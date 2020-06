Brutalne morderstwo w parku. Nie żyją dwie siostry

Brytyjscy policjanci badają sprawę brutalnego morderstwa dwóch sióstr. Ciała 27 i 46-latki zostały znalezione w jednym z londyńskich parków.

Ciała 27- i 46-latki znaleziono w Fryent Country Park w Wembley (Londyn) w niedzielne popołudnie.



Dwa dni wcześniej w tym miejscu siostry spotkały się z rodziną i przyjaciółmi, by świętować urodziny 46-latki. Po zakończeniu spotkania, siostry miały zostać same w parku. Według policji to wtedy mogło dojść do brutalnego morderstwa. Zaginięcie kobiet zgłoszono w sobotę wieczorem.



Badania pośmiertne wykazały, że obie zmarły na skutek ran kłutych.



Teraz policja przeszukuje park w celu znalezienia dowodów, które pomogą wyjaśnić okoliczności zabójstwa.



Według policjantów morderstwa dokonał nieznajomy mężczyzna, który sam doznał obrażeń podczas incydentu.



W tej sprawie aresztowano już 36-latka. Jednak został on zwolniony z aresztu.

#wieszwiecej Polub nas