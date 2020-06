Polskie uczelnie w prestiżowym QS World University Ranking

W prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking - znalazło się w tym roku 15 polskich uczelni. Najlepszy wśród nich, Uniwersytet Warszawski, uplasował się na 321. pozycji.

W ubiegłym roku w rankingu znalazło się 16 polskich uczelni, a dwa lata temu – 14. Według najnowszego zestawienia najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski (awansował w stosunku do zeszłego roku z pozycji 349. na 321.). Tym, co analitycy ocenili najlepiej, były renoma uczelni i opinia wśród pracodawców.



W tegorocznym rankingu Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany na 326. miejscu, co oznacza awans o 12 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. Swoją pozycję w rankingu poprawiła też Politechnika Warszawska – w tym roku znalazła się w dziesiątce między 511. a 520. miejscem, a w ubiegłym – między 521. a 530. miejscem.



Poza tym w setkach 9. i 10. (miejsca 801-1000) znalazło się pozostałych 12 polskich uczelni: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska.

źródło: pap

Tegoroczny ranking zdominowały uniwersytety amerykańskie, które zapełniły podium. Najlepszy okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT), a za nim uplasowały się Stanford University i Harvard University. Oceniono 5,5 tys. uczelni z całego świata.Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów.QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku QS World University Ranking 2021 znalazło się ok. 1000 uczelni.