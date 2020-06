Zabił kobietę i zranił jej partnera. Po kłótni o psie odchody

21-letnia Isabella Thallas została śmiertelnie postrzelona przez mężczyznę, który celował do niej ze swojego mieszkania. Zdaniem policji przed atakiem podejrzany miał spierać się z nią i jej partnerem o psie odchody.

Do zdarzenia doszło w środę w amerykańskim mieście Denver w stanie Kolorado. Tego dnia Thallas i jej partner Darian Simon spacerowali z psem nieopodal budynku, w którym mieszczą się apartamenty na wynajem. W pewnym momencie zwierzę zaczęło wypróżniać się na ulicy, co zwróciło uwagę mieszkającego na parterze 36-letniego Michaela Close’ a.



Według doniesień policyjnych, Close miał krzyczeć na parę oraz zapytać, czy „zamierzają wytresować swojego psa, czy tylko na niego wrzeszczeć”. Simon relacjonuje z kolei, że próbował ignorować mężczyznę, ale ten wyszedł nagle ze swojego mieszkania z pistoletem i zaczął do nich strzelać.



Thallas zginęła na miejscu, a jej partner został trafiony w nogę i pośladek. Policjanci zatrzymali podejrzanego jeszcze tego samego dnia, gdy jechał pobliską autostradą. W jego samochodzie znaleźli pistolet i karabin. Proces Close’a rozpoczyna się w czwartek po południu; policja przekazała, że mężczyzna stoi obecnie przed zarzutem zabójstwa pierwszego stopnia.

